ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ AI ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ହାତରେ ଏକ ନକଲି କ୍ଷତ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ମେଡିକାଲ୍ ଛୁଟି ପାଇଥିଲେ।
AI Technology: ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଯୁଗ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଏ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ପାଲଟିଯାଉଛି ତ ପୁଣି କିଏ ହେଉଛି ବଦନାମ । ନିକଟରେ ଏକ ମାମଲା ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱିଗିକୁ AI-ସମ୍ପାଦିତ ଅଣ୍ଡାର ଏକ ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲେ। ସେହିପରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅଫିସ ଛୁଟି ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ AI ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ହାତରେ ଏକ ନକଲି କ୍ଷତ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ମେଡିକାଲ୍ ଛୁଟି ପାଇଥିଲେ। ଚିତ୍ରଟି ଏତେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ, କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରି ନ ଥିଲେ ଯେ, ଏହା AI ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ହାତର ଏକ ସାଧାରଣ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଫଟୋରେ କୌଣସି ଆଘାତ କିମ୍ବା ଫୁଲା ନଥିଲା । ତା'ପରେ ସେ ଜେମିନି ନାନୋ ଭଳି ଏକ AI ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ‘Apply an injury on my hand’ ଟାଇପ୍ କରି ସର୍ଚ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, AI ତାଙ୍କ ହାତର ଫଟୋରେ ଏକ ତାଜା କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ଯେକେହି ବି ଦେଖିବ ସତ ବୋଲି ଭାବିନେବେ । କ୍ଷତର ଗଠନ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଧାର ଏମିତି ଥିଲା ଯେ, ଚିତ୍ରଟି ନକଲି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କର୍ମଚାରୀଜଣକ ଏହି ଫଟୋଟିକୁ ନିଜ ଅଫିସ୍ HR ବିଭାଗକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ରୁ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ କ୍ଷତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ବିନା ଛୁଟି ତୁରନ୍ତ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା।
AI just broke HR verification.
An employee took a clean photo of his hand — no injury, nothing.
He opened Gemini Nano and typed:
“apply an injury on my hand.”
In seconds, AI generated a hyper-realistic wound:
sharp, detailed, medically believable.
He sent it to HR saying he… pic.twitter.com/wZw9zk1Wva
— kapilansh (@kapilansh_twt) November 28, 2025
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ AI ଟେକନୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, AI-ଉତ୍ପନ୍ନ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏତେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, କେଉଁଟା ସତ ଏବଂ ମିଛ ତାହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡୁଛି। କିଛି ଲୋକ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିତର୍କ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ନକଲି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ ଫଟୋରୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଉପୁଜିପାରେ ।
