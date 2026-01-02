AI Unit in State Vigilance: ସାବଧାନ! ଏଆଇ କହିଦେବ ଟଙ୍କା ଲୁଚିଛି କେଉଁଠି

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାବଧାନ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କାରବାର ଉପରେ ଶକ୍ତ ନଜର ରଖିଛି। କେବଳ ମାନବୀୟ ନଜର ନୁହେଁ ବରଂ ଏଆଇର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କାରବାରର ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ଆକଳନ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏଣୁ ୟୁପିଆଇରେ ଅର୍ଥ ଦେଉଥିଲେ ବି ତାହାର ହିସାବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖର ରହୁଛି।
ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଆପଣାଇଛି। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହୟତାରେ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର, ଲାଞ୍ଚ ନେଣ ଦେଣକୁ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଏଆଇ ସେଲ୍' ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ 'ଏଆଇ ଟିମ୍' ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଏଆଇ-ଭିତ୍ତିକ ଆର୍ଥିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ, ରାଜସ୍ୱ ହାନିର ଆକଳନ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଫୋରେନସିକ୍, ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକର ମାନକକରଣରେ ସହାୟକ ହେବ।
ଏହି 'ଏଆଇ ସେଲ୍' ଅଭିନବ ଏଆଇ ସମାଧାନର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି-ଭିତ୍ତିକ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତର ଦକ୍ଷତା, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସଠିକତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ସଫଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ ନେବାରେ ଅଭିବନ କଳା କୌଶଳକୁ ମାତ୍ ଦେବା ଲାଗି ଏହି ଏଏଆଇ ସେଲ ଅଧିକ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୨୦୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୪୯ଟି ମାମଲାରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ମତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା ରହିଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଏବଂ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା।