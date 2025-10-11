Delhi Air Pollution: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ; ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦୦ ଅତିକ୍ରମ କଲା AQI

Delhi Air Pollution: ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ଆସିବା ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI ୨୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ।
Delhi Air Pollution: ଶୀତ ଦିନ ଆସିବା ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ୨୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI ମଧ୍ୟ ୩୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁରେ ପ୍ରଦୂଷକ କଣିକାର ସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ତଥ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀର ହାରାହାରି AQI ୧୦୦ ଥିଲା ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ୭୦ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୭୦ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାକ୍ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ହାରାହାରି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ୧୯୯ ଥିଲା। ବାୟୁର ଏହି ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯାହା ଖରାପ ବର୍ଗରୁ ମାତ୍ର ଏହା ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ତଳେ ରହିଛି। ତଥାପି ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ AQI ୨୦୦ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏହା ଖରାପ ବର୍ଗ ଯାଉଛି।
ଦିଲ୍ଲୀର ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI ୩୦୭ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା 'ବହୁତ ଖରାପ' ବର୍ଗରେ ଅଛି।