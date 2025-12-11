Advertisement
Airtel VS Jio: ଜିଓକୁ କଡା ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଏୟାରଟେଲ୍, ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏହି ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍

ଯଦି ଆପଣ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଉଭୟର ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ୧.୫ ଜିବି ଦୈନିକ ଡାଟା ସହିତ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳନା କରିବା ଉଭୟ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଜିଓ କମ୍ପାନୀର ୧.୫ ଜିବି ଦୈନିକ ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:02 PM IST

Airtel VS Jio: ଦୁଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଜିଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଉଭୟର ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ୧.୫ ଜିବି ଦୈନିକ ଡାଟା ସହିତ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳନା କରିବା ଉଭୟ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଜିଓ କମ୍ପାନୀର ୧.୫ ଜିବି ଦୈନିକ ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ।

ଏୟାରଟେଲର ୮୫୯ ଟଙ୍କା ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ୧.୫ ଜିବି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା, ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ଏସଏମଏସ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁବିଧା ରହିଛି । ସ୍ପାମ୍ ଆଲର୍ଟ, ମାଗଣା HelloTunes, Perplexity Pro AI ଏବଂ ଏକ Rewards Mini ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏୟାରଟେଲ୍। ଏଥିସହ ଆପଣ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏୟାରଟେଲର ୧.୫ ଜିବି ଦୈନିକ ଡାଟା ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ ୮୮୯ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧.୫ ଜିବି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏଥିସହ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ରହିଛି ୮୪ ଦିନ । ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକ ମୋଟ ୧୨୬ ଜିବି ଡାଟା ପାଇବେ। ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନରେ Jio Saavn Pro, Jio TV ଏବଂ Jio Cloud ର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ଲାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମାନ ଡାଟା, କଲିଂ, SMS ଏବଂ ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧାରେ ରହିଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀର ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ୧.୫ ଜିବି ଦୈନିକ ଡାଟା ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୩୦ ଟଙ୍କାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ଲାନ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏୟାରଟେଲର ନେଟୱାର୍କ ଭଲ ତେବେ ଆପଣ ଏୟାରଟେଲ ପ୍ଲାନ ବାଛିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏୟାରଟେଲ ନେଟୱାର୍କ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ ୩୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ପ୍ଲାନ ବାଛିପାରିବେ । ଯଦି ଆପଣ AI ସୁବିଧା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏୟାରଟେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ଲାନର କମ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ AI ସୁବିଧା କାରଣରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ରହିଛି ଏୟାରଟେଲର ୮୫୯ ଟଙ୍କା ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

