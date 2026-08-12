Airtel: ଏୟାରଟେଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କଲା ୪ଟି ପ୍ଲାନ୍

Airtel: ଏୟାରଟେଲକୁ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏୟାରଟେଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ଚାରୋଟି ସୁଲଭ ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଛି ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରିପେଡ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେବା ପରି ଖବର। କମ୍ପାନୀ ଚୁପଚାପ୍ ୨୯୯ରୁ ୬୪୯ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଚାରୋଟି ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ନିଜ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଏୟାରଟେଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଭଳି ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ରିଚାର୍ଜ ଆପ୍ ରୁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ୨୯୯, ୫୭୯, ୬୧୯, ଏବଂ ୬୪୯ ପ୍ୟାକ୍ । ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ଲାନ ବନ୍ଦ ହେବା ବିଷୟରେ ଅନଲାଇନରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏୟାରଟେଲ ଥାଙ୍କସ୍ ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଏୟାରଟେଲ ଥାଙ୍କସ୍ ଆପ୍ରେ ଖୋଜାଯିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ପ୍ଲାନ ଗୁଡିକ ଆଉ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏୟାରଟେଲ ଥାଙ୍କସ୍ ଆପ୍ରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୁଗୁଲ୍ ପେର ରିଚାର୍ଜ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସହିତ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ଟିପ୍ସଟର୍ ଅଭିଷେକ ଯାଦବ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର୍) ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ଲାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ (ARPU) ଉନ୍ନତ କରିବା। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସମୟରେ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ନେଟୱାର୍କ ଟାରିଫ୍କୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବୈଧତା ଅବଧି ସହିତ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ପ୍ୟାକ୍ ବାଛିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ପ୍ଲାନରେ ୨୮ ରୁ ୮୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧତା ସହିତ ୧.୫GB ରୁ ୨GB ଦୈନିକ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ୟାକଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି, ଏୟାରଟେଲ କେବଳ ନିଜ ରିଚାର୍ଜ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରୁନାହିଁ ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଡାଟା ସୀମା ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ନୂତନ ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ଏୟାରଟେଲର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବଜେଟ୍-ସଚେତନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧକ୍କା । ଯେଉଁମାନେ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ଦୈନିକ ଡାଟା ପାଇଁ ୨୯୯ ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବାଛିଥିଲେ। ସେହିପରି, ୫୭୯, ୬୧୯, ଏବଂ ୬୪୯ ମୂଲ୍ୟର ମଧ୍ୟମକାଳୀନ ପ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କମ୍ପାନୀ ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲାନ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପ୍ୟାକ୍ କିଣିବାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ହାରାହାରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ମୋବାଇଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବଜାର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସୂଚାଇଛି ଯେ, ଦେଶର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର - ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ, ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ୍-ଆଇଡିଆ (ଭିଆଇ) ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଟାରିଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ୧୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ଆସୁଥିବା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଟାରିଫ୍ ପ୍ଲାନରେ ୧୨ରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।
ପୂର୍ବରୁ ୨୯୯ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବାଛିଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ବାଛିବେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାନ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ୩୪୯ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ । ତଥାପି, ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ଲାନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 2GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା, ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ SMS ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ Apple Music, Airtel Hello Tunes ର ମାଗଣା ୬ ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ Adobe Express Premium ର ୧୨ ମାସର ଆକ୍ସେସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ