Add Zee Business As A Preferred Source
App

Airtel: ଏୟାରଟେଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କଲା ୪ଟି ପ୍ଲାନ୍

Airtel: ଏୟାରଟେଲ୍ ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା । ଏୟାରଟେଲ୍ ୨୯୯ରୁ ୬୪୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରୋଟି ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 12, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:51 PM IST
Airtel: ଏୟାରଟେଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କଲା ୪ଟି ପ୍ଲାନ୍
Image Credit: ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ଆସୁଥିବା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବ, କହିଲେ “ଲେକ୍ଚର ନୁହେଁ, ଯୁବପିଢ଼ି ଚାହୁଁଛି
2
3
4
5