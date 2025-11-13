Al Falah University suspension: ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଆଲ-ଫାଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ସନ, ରଦ୍ଦ ହେଲା ସଦସ୍ୟତା

Al Falah University: ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଘ ଆଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଦସ୍ୟତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛି। ସଂଘ ଏକ ଅଫିସିଆଲ୍ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଛି।
Al Falah University suspension: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଘ ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଦସ୍ୟତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛି। ସଂଘ ଏକ ଅଧିକାରୀକ ଚିଠିରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଘ ଅଲ୍-ଫଲାହକୁ ଏହାର ଲୋଗୋ ହଟାଇବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆସୋସିଏସନର ନାମ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ସଂଘ ଏକ ଅଧିକାରୀକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଦସ୍ୟତା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଅଫିସିଆଲ୍ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଏହା ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଘ (AIU)ର ଉପ-ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଯେ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦର ଆଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ତଦନୁସାରେ, ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦର ଆଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା AIU ସଦସ୍ୟତା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି।"
ସଂଗଠନ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ AIU ନାମ କିମ୍ବା ଲୋଗୋ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏହା ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ AIU ନାମ କିମ୍ବା ଲୋଗୋ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଏବଂ AIU ଲୋଗୋକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।"
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଘ ବ୍ୟତୀତ, ଆଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲିଙ୍କ୍ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେକର୍ଡର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଣ୍ଠି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫରିଦାବାଦର ଧୌଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟତୀତ ଏହା କିଛି ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି।