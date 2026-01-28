Ajit Pawar Plane Crash Reason: କାହିଁକି କ୍ରାସ୍ ହେଲା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ?ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୃଟି ନା ଖରାପ ପାଗ ଦାୟୀ;ଜାଣନ୍ତୁ

Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:15 PM IST

Ajit Pawar Plane Crash Reason-: ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାରାମତିରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ମଧ୍ୟ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ତଥାପି,ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ AAIB ଦଳ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତଥାପି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସୂଚିତ ହୋଇଛି। 

କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ପାଇଲଟ୍ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ,କିନ୍ତୁ ବିମାନର ନାକ ରନୱେରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲା। ୟୁରୋପୀୟ ପରିବହନ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। ଖରାପ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଗଦାନକାରୀ କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ଅଧିକାଂଶ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଘଟେ-:

ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଘଟେ। ୨୦୨୩,ଏ-ପରି ୧୦୯ ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୩୭ ଟି ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଏବଂ ୩୦ ଟି ଅବତରଣ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଗତବର୍ଷ,ଏ-ୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି ୨୦୦ଟି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଫଳତା ପ୍ରାୟତଃ ଉଡ଼ାଣ କିମ୍ବା ଅବତରଣ ସମୟରେ ଘଟେ।

ପାଇଲଟ୍ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତର ଭୁଲ କରନ୍ତି-:

wkw.com ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,ପାଇଲଟ୍ ତ୍ରୁଟି ଅଧିକାଂଶ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ବିମାନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ତାଲିମ,ବିମାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହାତ-ଆଖି ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପାଇଲଟ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନା କରିବା,ପାଣିପାଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଲଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ।

ଛଅ ବର୍ଷରେ ୮୧୩ଟି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି-:
ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ଏକ ସଂଗଠନ, ଏଭିଏସନ୍ ସେଫ୍ଟିର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୭ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ୮୧୩ ଟି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ୮୧୩ଟି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୪୭୩ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅବତରଣ ସମୟରେ ଘଟିଛି। ଏହି ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଅବତରଣ ସମୟରେ ୨୬୧ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତା’ପରେ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ୨୧୨ଟି ଘଟିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ୧୪ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ଖରାପ ପାଗ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ-:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେତେକ ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ଖରାପ ପାଗରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତିର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ମେଘରେ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ପାଇଲଟ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ପାଇଲଟ୍ ଭଲ କକପିଟ୍ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ବିମାନ ଭିଜୁଆଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରୁଲ୍ସ (VFR) କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ର ଉଡ଼ାଣ ନିୟମ (IFR) ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। VFR ଉଡ଼ାଉଥିବା ପାଇଲଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବା ପାଇଁ କକପିଟ୍ ବାହାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ର ଉଡ଼ାଣ ନିୟମ (IFR) ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ।

ATC ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ-:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନ ଅବତରଣ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣରେ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ (ATC) ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ATC ବିମାନକୁ ଅଲଗା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଭିଡ଼ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଡ଼ାଣକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ATC ପାଇଲଟ୍‌ମାନଙ୍କ ସ-ହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ,ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଣ ଦିଗ ଏବଂ ବିମାନ କେଉଁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଯଦି ATC ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ କିମ୍ବା ଉଡ଼ାଣ ପୃଥକୀକରଣ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଧକ୍କା ହୋଇପାରେ।

ପକ୍ଷୀ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥାଏ-:

ଟ୍ରାଭେଲ ରାଡାର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ,ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୧୫୦ପକ୍ଷୀ ଆକ୍ରମଣ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଏ। କେବଳ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ,ବାର୍ଷିକ ୧୪,୦୦୦ ପକ୍ଷୀ ଆକ୍ରମଣ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଏ। ୨୦୧୬ ରୁ ୨୦୨୧ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ୨୭୩,୦୦୦ ମାମଲା ଦର୍ଶାଏ। ଏ-ହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ,ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପକ୍ଷୀ ଆକ୍ରମଣ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

Narmada Behera

