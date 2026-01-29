Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ୍ ପାଓ୍ବାର୍ । ଶୋକାଭୂତ ମୁମ୍ବାଇ। ହତବାକ୍ ବାରମତୀ।
Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ୍ ପାଓ୍ବାର୍ । ଶୋକାଭୂତ ମୁମ୍ବାଇ। ହତବାକ୍ ବାରମତୀ। ଅଜିତ୍ ଙ୍କ ଅଚାନକ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳ ୮ଟା ୪୫ ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାରମତୀରେ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଅଜିତ୍ ପାଓ୍ବାର୍। ମୁମ୍ବାଇରୁ ବାରମତୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଅଜିତ୍ ଙ୍କୁ ୬୬ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ଙ୍କ ସହ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ , ୨ ଜଣ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଅନ୍ୟ ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବିଦିପ୍ ଯାଦବ୍, ପିଙ୍କି ମାଲ୍,ମୁଖ୍ୟ ପାଇଲଟ୍ ସୁମିତ୍ କପୁର୍ ଏବଂ କୋ-ପାଇଲଟ୍ ସାମ୍ଭବୀ ପାଠକ୍ । ଅଜିତ୍ ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖେ ପୁଣେରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୪ଟି ଜନସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଥାଆନ୍ତେ। ଏନେଇ ସେ ବୁଧବାର ଦିନ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୧୦ ରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାରମତୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପାଇଲଟ୍ ରନଓ୍ବେ କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରି ନଥୁଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସେ ପୁଣି ବିମାନକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ପୁନର୍ବାର ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ତ ବିସ୍ପୋରଣ ହୋଇ ବିମାନଟି ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଅଜିତ୍ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଜିତ୍ ଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତିନି ଦିଆନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲାର ବାରାମତିସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ଅଜିତଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପରିକି, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପାୱାରଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରଖାଯାଇଛି।