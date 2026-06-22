Odisha News:ଅଲେଖ ମହିମା ଦିକ୍ଷୀତ ବାବାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା,ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ....

Odisha News(କେନ୍ଦୁଝର/ଅଭୟ ମହାନ୍ତି): ଅଲେଖ ମହିମା ଦିକ୍ଷୀତ ବାବାଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ ପଥର କାଚି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା। ଏନେଇ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସଦରଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇଗୁଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମୁଣି ଗାଁରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବ ବେଳେ ସଦର ଥାନାରେ ୩୫୩/୨୬ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେହି ଆମୁଣି ଗ୍ରାମର ପଟେଶ୍ଵର ବାରିକଙ୍କୁ ଧରି ପଚରାଉଚୁରା କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାୟଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଆମୁଣି ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିମା ଅଲେଖ ବାବାଙ୍କୁ ପଥରରେ ଛେଚି ବୀଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମହିମା ଅଲେଖ ବାବାଙ୍କୁ ପଥରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।