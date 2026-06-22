Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News:ଅଲେଖ ମହିମା ଦିକ୍ଷୀତ ବାବାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା,ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ....


Odisha News(କେନ୍ଦୁଝର/ଅଭୟ ମହାନ୍ତି): ଅଲେଖ ମହିମା ଦିକ୍ଷୀତ ବାବାଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ‌ହୁଡାରେ ପଥର କାଚି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା। ଏନେଇ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସଦରଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇଗୁଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମୁଣି ଗାଁରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବ ବେଳେ ସଦର ଥାନାରେ ୩୫୩/୨୬ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 22, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:21 PM IST
Odisha News:ଅଲେଖ ମହିମା ଦିକ୍ଷୀତ ବାବାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା,ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ....

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Alireza Beiranvand: ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଶୋଇଥିବା ଯୁବକ ଆଜି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ନାୟକ
Alireza Beiranvand2 min ago
2
Odisha news35 min ago
3
Aki’s Harbour1 hr ago
4
Organ Doner1 hr ago
5
pankaj tripathi3 hrs ago