Add Zee Business As A Preferred Source
App

Schools Closed Today: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି

Schools Closed Today: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 10, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:40 AM IST
Schools Closed Today: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bank Strike:ଆଜିଠୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ,କାଲିଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ!
2
3
4
5