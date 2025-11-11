ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟ୍‍: ମକ୍‍ ପୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ, ବୁଥ ବାହାରେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଭୋଟର

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନୂଆପଡ଼ାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମକ୍ ପୋଲ୍ ବା ଯାଞ୍ଚ ଭୋଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ। ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଏବଂ ଭିଭିପ୍ୟାଟ ମସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ରହିଛି କି ନା ତାହାକୁ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜେ ତେବେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗି ବିକଳ୍ପ ମସିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ୩୫୮ ବୁଥରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଳ ସାଢ଼େ ୫ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ସକାଳ ୭ଟାକୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦାନ ଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁ ବୁଥରେ ଶୀଘ୍ର ମକ୍ ପୋଲିଂ ବା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ସେଠାରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆପଡ଼ା, କୋମନା ଏବଂ ସିନାପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଭୃତି ତିନୋଟି ବ୍ଲକ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମୁଦାୟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୨ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାର ୨୫୬। ଏଥିରୁ ୧ଲକ୍ଷ ୨୯ ହଜାର ୧୦୨ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଭୋଟର। ପୁଣି ୧ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ୧୪୦ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଭୋଟର। ସେହିପରି ୨୧ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ ଭୋଟର। ସମୁଦାୟ ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରୁ ୮୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ୨୦୦୭ ଜଣ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୪୦୦୦ ଭୋଟର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଥର ୧୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଲଟରେ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ଅଧିକ ମୋଟା ଅକ୍ଷର ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ସହ ଇଭିଏମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଏହାଙ୍କ ଆଗରେ ଥିବା ବଟନକୁ ଟିପି ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ।
ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏହି ଭୋଟିଂ କରାଯାଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ଭୋଟ ରଣାଙ୍ଗନରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରୁ ଘାସିରାମ ମାଝି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି।ସେହିପରି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରୁ ରମାକାନ୍ତ ହାତୀ, ବହୁଜନ ମୁକ୍ତି ପାର୍ଟିରୁ ହେମନ୍ତ ତାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକଧର ଦଣ୍ଡସେନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଧାରୁଆ, ନୀତା ବାଗ, ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜେନା, ଆଶ୍ରୟ ମହାନନ୍ଦ, ଭୁବନଲାଲ ସାହୁ, ଲୋଚନ ମାଝି, କିଶୋର ବାଗ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତାଣ୍ଡି, ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ୫୬ଟି ନୂଆ ବୁଥ ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା ୩୫୮ ହୋଇଛି। ମତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ଶୀଘ୍ର କରିବା ଲାଗି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣା ଯାଇଛି। ଏହି ବୁଥ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ୪୭ଟି ବୁଥକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ୮ଟି ହେଉଛି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ। ଏହି ବୁଥକୁ ଗତକାଲି ବାୟୁସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ପାଠାଯାଇଛି।
ସକାଳ ୭ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ଯାଏ ସାଧାରଣ ବୁଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଟିଂ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରେ ଭୋଟିଂ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ୯ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ଣରୁ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ରାଜନୀତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କ ବାହାରି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମନ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।