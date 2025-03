Ama Bus: ଏହି ୮ଟି ନୂଆ ସହରରେ ଚାଲିବ 'ଆମ ବସ୍ ସେବା', CRUT ୪୯ତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା

Ama Bus service in eight new cities: 'ଆମ ବସ୍ ସେବା' ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର, ବାରିପଦା, ଜୟପୁର (କୋରାପୁଟ), ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାରକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ CRUT ର ୪୯ତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଏବଂ CRUTର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୋର୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କରେ ସୁରକ୍ଷା, ସେବା ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁଗମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ରଣନୀତିର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା।

ବୈଠକରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, CRUT ବାହାନର ବେଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ୩୫ କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ, ଯେତେବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ବସ୍ ସହର ରୁଟରେ ୪୦ କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଆନ୍ତଃନଗର ରାଜପଥରେ ୫୦ କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି।

କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ଆଚରଣଗତ ଦକ୍ଷତା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିୟମିତ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଉନ୍ନତ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ (ADAS) ଏବଂ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି, ୧୦ଟି ଏଜେନ୍ସି ଧାରଣାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଠଟି ବସ୍‌ରେ ଡିଭାଇସ୍ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।

The 49th Board Meeting of CRUT was held today under the chairpersonship of Smt. @_anugarg, DC, Odisha & Chairperson, CRUT

March 27, 2025