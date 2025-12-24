Advertisement
Jio ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର!ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ପାଇବେ ଏବେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା;ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠାଇବେ ଲାଭ?

Amazon Prime Free Subscription: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖୁସି ଖବର। ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା! ଗ୍ରାହକମାନେ କିଛି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଟିଟି (OTT) ସେବା ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍‌ର ଏକ ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

Dec 24, 2025, 05:30 PM IST

Amazon Prime Free Subscription: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖୁସି ଖବର। ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା! ଗ୍ରାହକମାନେ କିଛି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଟିଟି (OTT) ସେବା ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍‌ର ଏକ ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

ଯଦି ଆପଣ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ କିମ୍ବା ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତା(ଗ୍ରାହକ)।ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସେବାର ଏକ ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଉଭୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ କିଛି (OTT) ଓଟିଟି ସେବାର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିଓ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଏୟାରଟେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ଜିଓର ମାଗଣା ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ପ୍ଲାନ୍:

ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ୧୦୨୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ବାଛିଲେ ୮୪ ଦିନ ପାଇଁ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ର ଅବଧି ୮୪ଦିନ ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ (2GB)୨ଜିବି ଡାଟା ଏବଂ ୧୦୦ ଏସଏମଏସ୍(SMS) ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କକୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଜିଓ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଫର୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ଜେମିନି ପ୍ରୋ ସୁବିଧା ମାଗଣା ମିଳିବ।

ଏୟାରଟେଲର ପ୍ରଥମ ମାଗଣା ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ପ୍ଲାନ୍:
୮୩୮ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଏୟାରଟେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ ୫୬ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସମାନ ବୈଧତା ସହିତ, ସେମାନେ (SonyLIV+ ଏବଂ (20 OTT)୨୦ ଓଟିଟି ସେବା ସହିତ (Amazon Prime Lite) ଏବଂ (Airtel Xstream Play)ର ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦  ଏସଏମଏସ୍  ସହ ୩ଜିବି(3GB) ଦୈନିକ ଡାଟା ଏବଂ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ପାଇପାରିବେ। 

ଏୟାରଟେଲ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଗଣା ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ପ୍ଲାନ୍:

ଏୟାରଟେଲ୍ ରେ ଆଉ ଏକ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ୧୧୯୯। ଯାହାର ଅବଧି୮୪ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨.୫ ଜିବି ଦୈନିକ ଡାଟା ସହିତ ୧୦୦ ଏସଏମଏସ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନେଟଓ୍ବାର୍କକୁ ପଠାଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ରେ ଅନଲିମିଡେଟ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ ସହ OTT ସେବା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ରେ RewardsMini ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ମାଗଣା HelloTunes ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛିଯ

