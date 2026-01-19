Amazon Republic Day Sale 2026: ଆମାଜନ୍ ରେ ଚାଲିଛି ରି-ପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ସେଲ୍, ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଫୋନ୍

Amazon Republic Day Sale 2026: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ସାଇଟ୍ ରେ ଏ-ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
Amazon Republic Day Sale 2026: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ସାଇଟ୍ ରେ ଏ-ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସାଇଟ୍ ରେ କେଉଁ ଫୋନ୍ ଗୁ଼ଡିକ କେତେ ରିହାତି (ଡିସକାଉନ)ରେ ମିଳିଛି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ର ଦାମ୍ କେତେ ରହିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମାଜନ୍ ସେଲ୍ ରେ କେଉଁ ଫୋନ୍ ଗୁଡିକ ଅତି କମ୍ ରେ ମିଳୁଛି...
Amazon ସେଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ :
Redmi A4 5G ମୂଲ୍ୟ: (Amazon) ଆମାଜନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ସେଲରେ ୨୫% ରିହାତି ପରେ (Redmi) ରେଡ୍-ମି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏହି (5G) ୫ଜି ଫୋନ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ୮,୨୯୯ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ 4GB/64GB ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ଫୋନରେ (50MP) ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା, 6.88-ଇଞ୍ଚ 120Hz ଡିସପ୍ଲେ, 18W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 4s Gen 2 ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 5160mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି।
Samsung Galaxy M07 ମୂଲ୍ୟ: Samsung ର ଏହି ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ୭,୪୯୯ ରେ (Amazon) ସେଲରେ ୨୫% ରିହାତିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ 4GB/64GB ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏଥିରେ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 25W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ଏବଂ MediaTek Helio G99 ପ୍ରୋସେସର ରହିଛି।
Realme Narzo 80 Lite ମୂଲ୍ୟ: ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 6300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା,ଏ-ହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର 4GB RAM ଏବଂ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ୭,୮୯୮ରେ ୧୨% ରିହାତିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ଫୋନ୍ AI ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ। ଗତି ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ, ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଏକ Unisoc T7250 ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।
Lava Bold N1 Pro ମୂଲ୍ୟ: 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା, ଏହି ଲାଭା ଫୋନ୍ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହି ଫୋନ୍ ୧୯% ରିହାତି ପରେ ୬୭୯୮ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି। 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହିତ, ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 5000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ।
Redmi A5 ମୂଲ୍ୟ: ଏହି Redmi ଫୋନ୍ ୨୦% ରିହାତି ପରେ ୭୯୯୯ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଫୋନକୁ ପାୱାର ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 5200 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ଫୋନ୍ ୧୫ ୱାଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଫୋନର ପଛ ପଟେ 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଅଛି।