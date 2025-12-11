Trump Gold Card: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ନୂତନ ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ କୁହାଯାଏ। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେରିକାର ରାଜକୋଷରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଯୋଡ଼ିବ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି! ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ପଥ। ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର! ଆମର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରତିଭାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଲାଇଭ୍ ସାଇଟ୍ ୩୦ ମିନିଟରେ ଖୋଲିଯାଉଛି! ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯେ ଆମେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସମସ୍ତ ଆୟ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ... ଏହା ଏକ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ପରି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସହିତ।
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି କଲେଜ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କାର୍ଡ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ...ଏହା ଆମ ଦେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଫି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯାହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।"
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ହେବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ର ଭାରତ, ଚୀନ କିମ୍ବା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, "କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଲର ଟିମ୍ କୁକ୍ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ... ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେରିକାର ରାଜକୋଷରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଯୋଡ଼ିବ।" ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଧନୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ଆମେରିକାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଭଳି ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ'ଣ?
ପ୍ଲାଟିନମ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା କ'ଣ?
ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ,ପ୍ଲାଟିନମ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିଲା,ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୫ ନିୟୁତ ଡଲାର ($5 ନିୟୁତ) ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଆୟ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ଟିକସ ନଦେଇ ବର୍ଷକୁ ୨୭୦ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ରହିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଯେ କେବଳ ଟଙ୍କା ରହିବା ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ,ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଭିସା ସ୍ଲଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆମେରିକାର ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଧାରକମାନେ EB-1 କିମ୍ବା EB-2 ଭିସା ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭିସା ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗବେଷକ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଫେସର, ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ନେତାଙ୍କ ଭଳି ଅସାଧାରଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ (ଏକ ସବୁଜ କାର୍ଡ) ଏବଂ ଶେଷରେ ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଏକ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ $1 ନିୟୁତ (ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି $5 ନିୟୁତ (ପ୍ରାୟ 44 କୋଟି ଟଙ୍କା) ରେ ଏକ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତା ପାଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମହଙ୍ଗା କରିବ। ଏହା କୁଶଳୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, EB-5 ଭିସା ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ନେବାକୁ କିମ୍ବା ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଭିସା ପାଇଁ ନଗଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କରିଦେବ। H-1B କାର୍ଯ୍ୟ ଭିସା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦିତ ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ରହିଛି। H-1B ଭିସାରେ ଆମେରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯଦି ସେମାନେ $5 ନିୟୁତ ଜମା ଜମା କରିପାରିବେ।