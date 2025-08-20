Loksabha New Bill: ଲୋକସଭାରେ ୧୩୦ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ଆଗତ, ବହିଷ୍କୃତ ହେବେ CM-PM!

Loksabha New Bill: ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଲୋକସଭାରେ ୧୩୦ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
Loksabha New Bill: ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଲୋକସଭାରେ ୧୩୦ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଟକ ରଖାଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ।
ଆଜି ସଂସଦରେ କେଉଁ ବିଲ୍ ଆଗତ ହେଉଛି?
୧. ୧୩୦ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ୨୦୨୫
୨. କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ୨୦୨୫
୩. ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୨୫
୪. ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଲ୍ ୨୦୨୫
ଗିରଫତା ପରେ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ?
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ କିଛି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗିରଫ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଏକ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜେଲ ଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନଥିଲେ।
ଏହା ସମେତ ED ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ନୂତନ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ପଦବୀରେ ବସିଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଚୌକି ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ।
ମମତା କହିଲେ- ସୁପର ଏମରଜେନ୍ସି ପରିସ୍ଥିତି, ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଚିରିଦେଲେ ବିଲ୍
ବେଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧୀ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବିଲ୍ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିଦେବ ଏବଂ ଏହା ସୁପର ଏମରଜେନ୍ସି ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କିଛି ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ର କପି ଚିରି ଦେଇଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ସାଂସଦ ଏହା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି।