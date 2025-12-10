Amit Shah: ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଶାହଙ୍କ ଜବାବ; "Detect, delete & deport"

Amit Shah On infiltrators: ବୁଧବାର ସଂସଦର ଚଳିତ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଥିଲା। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ।
Amit Shah Parliament Speech: ବୁଧବାର ସଂସଦର ଚଳିତ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଥିଲା। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଅମିତ ଶାହ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର, SIR, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଅମିତ ଶାହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ SIR ହେଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକା ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଥିରେ ଜଣେ ବି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। କିଛି ଦଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ପରେ, ସେମାନେ ଆଉ ସେହି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅମିତ ଶାହ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।
"ଡିଟେକ୍ଟ, ଡିଲିଟ୍ ଏବଂ ଡିପୋର୍ଟ" ରଣନୀତି
ଲୋକସଭାରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ଅମିତ ଶାହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ହେଲେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ "ଡିଟେକ୍ଟ, ଡିଲିଟ୍ ଏବଂ ଡିପୋର୍ଟ" ରଣନୀତି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ତା'ପରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପରେ ଏପରି ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯିବ।
କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟର କାରଣ ବଖାଣିଥିଲେ ଶାହ
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ SIR ବିଷୟରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟର କାରଣ EVM କିମ୍ବା ଭୋଟର ତାଲିକା ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ନିଜେ ଏହି ପରାଜୟର ହିସାବ ମାଗିବେ।
ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ - ଶାହ
ଅମିତ ଶାହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୩୨୬ ରେ ଭୋଟର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଭୋଟର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପ ବିରୋଧୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କାହିଁକି SIR କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏପରି କରୁଛି।