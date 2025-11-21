Advertisement
Amit Shah: ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ବାହାର କରିବୁ, ଏହା ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, BSF ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାହଙ୍କ ହୁଙ୍କାର

Amit Shah: ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ମୁଁ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଜନାଦେଶ।"

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 21, 2025, 05:53 PM IST

Amit Shah: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୁଜରାଟର ଭୁଜରେ ୧୭୬ତମ ବାଟାଲିୟନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ୬୧ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଶାହ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଏବଂ ଦେଶରେ ନକ୍ସଲବାଦର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ଅପରେସନ SIR ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଦେଶରୁ ବାଛି ବାଛି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବୁ।"

ଅମିତ ଶାହ ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁର ସମୟରେ ବିଏସଏଫ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସାହସିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ବିଏସଏଫ ଏବଂ ସେନାର ସାହସିକତା ଯୋଗୁଁ, ପାକିସ୍ତାନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁର ସମୟରେ ଏକପାଖିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଭାରତର ସୀମା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ।"

ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସେନା ନଅଟି ସ୍ଥାନରେ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ଏବଂ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ତାଲିମ ଶିବିର ଏବଂ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଏହି ଅପରେସନ (ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର)ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଆମର ନାଗରିକ ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଏସଏଫର ଅନେକ ସଫଳତା ରହିଛି। ସେହି ଦିନ ଦୂରରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦେଶ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନକ୍ସଲବାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ।"

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପାଇଁ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଶ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶାହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦେବ।

ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ଦେଶରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବୁ, ଏହା ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଶ ଏବଂ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କୌଣସି ଦଳର ନାମ ନ ନେଇ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏପରି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଜନତା NDAକୁ ଜନାଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି।

ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଫା କରିବାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।

ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ମୁଁ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଜନାଦେଶ।"

