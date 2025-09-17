Amoebic Meningoencephalitis: କେରଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି 'ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଉଥିବା ଆମିବା'! ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ ମୃତ୍ୟୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ
Amoebic Meningoencephalitis: କେରଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି 'ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଉଥିବା ଆମିବା'! ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ ମୃତ୍ୟୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ

Amoebic Meningoencephalitis: ଆମିବିକ୍ ମେନିଞ୍ଜୋଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ୱର। ଯାହା ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେରଳରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଛି। ଯଦିଓ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:53 PM IST

Amoebic Meningoencephalitis in Kerala
Amoebic Meningoencephalitis in Kerala

Amoebic Meningoencephalitis in Kerala: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କେରଳରେ ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଆମେବିକ୍ ମେନିଞ୍ଜୋଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ (PAM) ର ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ COVID-19 ମହାମାରୀ ପରି ଏକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେବିକ୍ ମେନିଞ୍ଜୋଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ହେଉଛି ନେଗ୍ଲେରିଆ ଫାଉଲେରି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ୱର। ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ "ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଉଥିବା ଆମେବା" କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେରଳରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଛି।

ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (UDF) ବୁଧବାର (୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) କେରଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଆମିବିକ୍ ମେନିଞ୍ଜୋଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। UDF କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛି ଯେ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍, କୋଲ୍ଲମ୍, ମାଲାପ୍ପୁରମ୍, ତ୍ରିସୁର ଏବଂ ପାଲକ୍କଡ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି IUMLର ଏନ. ଶାମସୁଦ୍ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବେ ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି।

ଆମୋବିକ୍ ମେନିଙ୍ଗୋଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ମାରାତ୍ମକ ମସ୍ତିଷ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ପହଁରିବା କିମ୍ବା ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, UDF ବିଧାୟକ ଶମସୁଦ୍ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ବିରଳ ରୋଗ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଆମୋବା ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ୨.୬ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରେ।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମୋବିକ୍ ମେନିଙ୍ଗୋଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମସ୍ତିଷ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ଏକ ଜୀବାଣୁ ଯାହା ଏକ ଜୀବାଣୁ ଆମୋବା, ସାଧାରଣତଃ ନେଗ୍ଲେରିଆ ଫାଉଲେରି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଜୀବାଣୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ମଧୁର ଜଳରେ ପହଁରିବା କିମ୍ବା ଡାଇଭିଂ କରିବା ସମୟରେ ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହା ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯାହା ଫୁଲା ଏବଂ ଟିସୁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ।

ଏହି ରୋଗ ସଂକ୍ରାମକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ ନାହିଁ। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମ୍ପ୍ରତି ମାମଲା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କୋଝିକୋଡ ଏବଂ ମଲାପ୍ପୁରମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଖରୀ, କୂଅ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ପାଣି ପରୀକ୍ଷାକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି।

ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ସହିତ ସମାନ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବାନ୍ତି, ବାନ୍ତି, ବେକ କଠିନ ହେବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଶରୀରକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଯାହା ହେବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋମା କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆମୋବିକ୍ ଏନସେଫାଲାଇଟିସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ହାଲୁକା ଜ୍ୱର, ଲଗାତାର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପକ୍ଷାଘାତ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ୧ ରୁ ୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ।

