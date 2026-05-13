Milk Price Hike: ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା, କ୍ଷୀର ଲିଟର ପ୍ରତି ୨ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି...

Milk Price Hike: ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ FMCG କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି, ଅମୂଲ ଏବଂ ମଦର ଡେରୀ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାସିକ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ?
ଅମୂଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଭାରତରେ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହା ଦେଶର ସମସ୍ତ ବଜାରରେ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ଅମୂଲର ଫୁଲ-କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀର ଏବେ ଲିଟର ପ୍ରତି ୭୨ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମଦର ଡେରୀ ମଧ୍ୟ ମେ ୧୪ ତାରିଖରୁ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଗୁଜୁରାଟ ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧ ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ (GCMMF) ବୁଧବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧ ମେ, ୨୦୨୫ ରେ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। GCMMF କହିଛି ଯେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ୨.୫ ରୁ ୩.୫ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତି ଲିଟର। ଏହା ହାରାହାରି ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ତୁଳନାରେ କମ୍। ପଶୁଖାଦ୍ୟ, କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଏବଂ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। GCMMF ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କୃଷକ-ମାଲିକାନାଧୀନ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ। ଏହା ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଅମୂଲ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ୩.୬ ନିୟୁତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି।
ଅମୂଲ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି?
ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ଦର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୫୦୦ ମିଲି ପ୍ୟାକେଟରେ ସ୍ଲିମ୍ N ଏବେ ୨୭ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତାଜା କ୍ଷୀର ୩୦ ଟଙ୍କାରେ, ଗାଈ କ୍ଷୀର ୩୧ ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ଷୀର ୩୬ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ପ୍ରତି ଲିଟର ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଏବେ ୮୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅମୂଲ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତି ୧୦୦ ରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପଇସା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଲାଭଜନକ ମୂଲ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ
GCMMF କହିଛି ଯେ କ୍ଷୀର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସମବାୟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିବା କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାଟ୍ ପାଇଁ ୩୦ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ମେ ୨୦୨୫ ତୁଳନାରେ ୩.୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।
ଅମୂଲର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟ
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ଅମୂଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୋଟ କାରବାର ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ GCMMFର କାରବାର ୧୧.୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ୭୩ ହଜାର କୋଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୬୫.୧୧୧ କୋଟି ଥିଲା। GCMMF ଦୈନିକ ୩୧୦ ନିୟୁତ ଲିଟର କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଏହା ବାର୍ଷିକ ୨୪ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଅମୂଲ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ୟାକ୍ ବଣ୍ଟନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷୀର, ବଟର, ପନିର, ଘିଅ ଏବଂ ଆଇସକ୍ରିମ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
