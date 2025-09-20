Amul Price Cut: କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ପନିର, ଆଇସକ୍ରିମ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ସମେତ ୭୦୦ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କଲା ଅମୂଲ
Amul Price Cut: କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ପନିର, ଆଇସକ୍ରିମ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ସମେତ ୭୦୦ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କଲା ଅମୂଲ

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:32 PM IST

Amul Price Cut: ଅମୂଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶନିବାର ଦିନ ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ଆଇସକ୍ରିମ, ବେକେରୀ ଏବଂ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ସମେତ ୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। GST ହାର ହ୍ରାସର ଲାଭ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। GCMMF ନିଜର ଏକ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ ୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହକମାନେ GST ହ୍ରାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ମୂଲ୍ୟ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।

ଗୁଜରାଟ ସମବାୟ କ୍ଷୀର ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ କହିଛି, "ଏହି ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକ ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, UHT କ୍ଷୀର, ଆଇସକ୍ରିମ, ପନିର, ଚକୋଲେଟ, ବେକେରୀ ରେଞ୍ଜ, ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଡେରୀ ଏବଂ ଆଳୁ ସ୍ନାକ୍ସ, କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ କ୍ଷୀର, ପିନାଟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍, ମାଲ୍ଟ-ଆଧାରିତ ପାନୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗରେ କରାଯାଇଛି।" ବଟର (୧୦୦ ଗ୍ରାମ) ର MRP ୬୨ ଟଙ୍କାରୁ ୫୮ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଘିଅ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପ୍ରତି ୪୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇ ୬୧୦ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଅମୂଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ପନିର୍ (୧ କିଲୋଗ୍ରାମ) ର ସର୍ବାଧିକ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ୩୦ ଚଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୫୪୫ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପନିର (୨୦୦ ଗ୍ରାମ) ର ନୂତନ ସର୍ବାଧିକ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୯୯ରୁ ହ୍ରାସ ହୋଇ ୯୫ ହେବ।

ଅମୂଲ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛି, "ଅମୂଲ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ, ବିଶେଷକରି ଆଇସକ୍ରିମ, ପନିର ଏବଂ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କାରଣ ଭାରତରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ବ୍ୟବହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କମ୍, ଯାହା ବିଶାଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।" 

୩.୬ ନିୟୁତ ଚାଷୀଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା GCMMF କହିଛି ଯେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏହାର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ଏହାର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅମୂଲ ପୂର୍ବରୁ ମଦର ଡେରୀ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ଏହାର ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।

