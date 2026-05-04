RJD in Kerala: କେରଳରେ ଖାତା ଖୋଲିଲା RJD, ଜାଣନ୍ତୁ ଆରଜେଡିରୁ ଜିତିଥିବା ପିକେ ପ୍ରବୀଣ କିଏ...

ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଦଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD), ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଥୁପରମ୍ବା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ RJD ପ୍ରାର୍ଥୀ PK ପ୍ରବୀଣ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କେରଳରେ ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (LDF) ର ଅଂଶ ଭାବରେ RJD ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୧୪୦ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯାଉଥିବାରୁ, ଏହି ବିଜୟ RJD ଶିବିରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି, କାରଣ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଛି।
ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏକ ଅତି ନିକଟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି
କୁଥୁପରମ୍ବା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏକ ନିକଟତର ଥିଲା, ପିକେ ପ୍ରବୀଣ ଏକ ନିକଟତର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ (IUML) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟନ୍ତୀ ରାଜନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବୀଣ ମୋଟ ୭୦,୪୪୮ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଜୟନ୍ତୀ ରାଜନ ୬୯,୧୬୨ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜୟର ବ୍ୟବଧାନ କେବଳ ୧,୨୮୬ ଭୋଟ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ତୀବ୍ରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶିଜିଲାଲ ୨୨,୧୯୫ ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।
ପିକେ ପ୍ରବୀଣ କିଏ?
ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପିକେ ପ୍ରବୀଣ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯିଏକି ଅନ୍ନାମଲାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏମ୍.ଫିଲ୍. ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ୨.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରବୀଣଙ୍କର ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରତିଛବି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ସଂଖ୍ୟା:
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁଡିଏଫ୍ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ୪୨ଟି ଆସନ ଜିତିଛି ଏବଂ ୨୧ଟିରେ ଆଗରେ ରହିଛି। ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ୨୦ଟି ଆସନ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଇୟୁଏମଏଲ୍ ୯ଟି ଆସନ ଜିତିଛି ଏବଂ ୧୩ଟିରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସିପିଆଇ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କି କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଛଅଟି ଆସନରେ ଜିତିଛି। ବିଜେପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟିରେ ଆଗୁଆ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆରଏସପି ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।