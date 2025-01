ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, କାମର ପରିମାଣ ନୁହେଁ ଗୁଣବତ୍ତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: Anand Mahindra

Anand Mahindra Reply amid L&T 90 Hours Statement: ୱାର୍କ-ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପପତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଶନିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ବଦଳରେ କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।

ନିକଟରେ ଲାର୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଟୁବ୍ରୋ (L&T) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସଏନ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମ ସପ୍ତାହକୁ ୯୦ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକି କାମ କରାଇଥାନ୍ତି।

ସେ ଏହା ସମେତ କହିଥିଲେ ଯେ ଘରେ ଛୁଟି ନେବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନେ କ’ଣ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଘରେ ବସି ଆପଣ କଣ କର? ଆପଣ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେତେ ସମୟ ଚାହିଁ ରହିପାରିବ? ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିପାରିବେ? ଅଫିସ୍ ଯାଅ ଏବଂ କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ପୂର୍ବରୁ ଇନଫୋସିସ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସପ୍ତାହକୁ ୭୦ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଦେଶର ଟପ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏପରି ବୟାନା ଉପରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଶନିବାର ଦିନ ନିଜ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେଭଲପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟଙ୍ଗ୍ ଲିଡର୍ସ ଡାଏଲଗ୍ ୨୦୨୫ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାମର ପରିମାଣରେ ନୁହେଁ, କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।

"My wife is wonderful. I loves staring at her. I spend more time" says Anand Mahindra

L&T प्रमुख के ‘90 घंटा काम’ ‘बीवी को कब तक देखोगे’ जैसे बयान पर आनन्द महिंद्रा की राय

Don't ask about quantity of work, ask about quality of work pic.twitter.com/R1u9JKI0fV

