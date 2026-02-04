Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3097874
Zee OdishaOdisha TrendingOdisha News:ଓଡି଼ଶାର ନାଲିଆଖିକୁ ଖାତିର କରୁନି ଆନ୍ଧ୍ର! କୋଟିଆରେ ଜାରି ରଖିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

Odisha News:ଓଡି଼ଶାର ନାଲିଆଖିକୁ ଖାତିର କରୁନି ଆନ୍ଧ୍ର! କୋଟିଆରେ ଜାରି ରଖିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

 (ନିରୋଜ ଶତପଥୀ, କୋରାପୁଟ) Odisha News: କୋଟିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ଏହାର ତିଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନାହିଁ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 04, 2026, 04:50 PM IST

Trending Photos

Odisha News:ଓଡି଼ଶାର ନାଲିଆଖିକୁ ଖାତିର କରୁନି ଆନ୍ଧ୍ର! କୋଟିଆରେ ଜାରି ରଖିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

 (ନିରୋଜ ଶତପଥୀ, କୋରାପୁଟ) Odisha News: କୋଟିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ଏହାର ତିଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନାହିଁ।କୋଟିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ଏହାର ତିଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଚେତାବନୀର ଦିନକ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର କୋଟିଆ ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରର ନଜର ଏବେ ବନ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ। ତେନ୍ତୁଳି ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନେଲା ପଦକ୍ଷେପ। ଲୋକଙ୍କୁ କଲା ସଚେତନ। କୋଟିଆ ର ନେରେଡିବାଳସା ରେ GCC ଅଧୀନରେ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ,କୋଟିଆ ର ନେରେଡିବାଲାସା ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରରେ ସାଲୁରୁ ର GCC ପରିଚାଳକ ଧୂଲିଭଦ୍ରା,ଉପର ସେମ୍ବି,ତଳ ସେମ୍ବି ଏବଂ କୁମ୍ଭିମାଡା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପରିଚାଳକ ଚୌଧୁରୀ ରାମୁଲୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ GCCର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମକୁ ଆସି କିଲୋ ପ୍ରତି 36 ଟଙ୍କାରେ ତେନ୍ତୁଳି କିଣିବେ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତରାଜୁରେ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ GCC କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାଲୁରୁ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଚୌଧୁରୀ ରାମୁଲୁ, ପ୍ରାଥମିକ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାରୀ ରମେଶ କୁମାର ଏବଂ GCC କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଗୃହିତ ବନ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ରେ ବିକ୍ରୀ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ବିକ୍ରୀ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।ଏଥି ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାରାଭାନ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ
Maoist surrender
Maoist Surrender:ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ, ନକ୍ସଲ ସୁଖରାମ କଲା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
Manipur government
ମଣିପୁରରୁ ହଟିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶପଥ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha news
Odisha News:ଓଡି଼ଶାର ନାଲିଆଖିକୁ ଖାତିର କରୁନି ଆନ୍ଧ୍ର! କୋଟିଆରେ ଜାରି ରଖିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
Turkish Airlines
Turkish Airlines: ଇସ୍ତାନବୁଲ ଯାଉଥିବା ବିମାନର କୋଲକାତାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ