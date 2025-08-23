CBI Raid: ୧୭୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲା, ଅମ୍ବାନୀ ଘରେ ସିବିଆଇର ଚଢାଉ

SBI Loan Fraud Case: ୧୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚଢାଉ କରିଛି।
SBI Loan Fraud Case: ୧୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ (Anil Ambani) ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟାରେ କଫ ପରେଡରେ ଥିବା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବାସଭବନ 'ସିୱିଣ୍ଡ'ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଖବର ଅନୁସାରେ ସାତରୁ ଆଠ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେବେଠାରୁ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି।
ଚଢାଉ ସମୟରେ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଯେଉଁଥିରେ ଏଜେନ୍ସି ରିଲାଏନ୍ସ ADA ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଜଡିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରିବା ପରେ ED ମଧ୍ୟ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ଅନୁଯାୟୀ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଦୁଇ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଅମିତାଭ ଝୁନଝୁନୱାଲା ଏବଂ ସତୀଶ ସେଠ୍ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ ଛଅଟି ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ED ର ରାଡାରରେ ଥିଲେ।