Bangladesh: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

Hindu man death:  ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।

Dec 25, 2025, 07:37 PM IST

Hindu man death:  ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଡେଲି ଷ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜବାରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।

ମୟମନସିଂର ଭାଲୁକାରେ ଏକ କପଡ଼ା ମିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଈଶନିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୀପୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗଛରେ ଝୁଲାଇ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଡେଲି ଷ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଲିଞ୍ଚିଂ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସହକାରୀ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ପାଂଶା ସର୍କଲ) ଦେବବ୍ରତ ସରକାର ଖବରକାଗଜକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଅମୃତ ମଣ୍ଡଳ। ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇ ପାଂଶା ଉପଜିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂକଳନକୁ ନେଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ଟାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଡେଲି ଷ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ପୋଲିସ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମହମ୍ମଦ ସଲିମଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସମେତ ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ରାଟ ଏକ ଅପରାଧୀ ଦଳ ଚଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭାରତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ।

