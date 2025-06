IndiGo Flight: ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ଆଉ ଏକ ବିମାନ, ପାଇଲଟ୍ ଦେଲେ Mayday ମେସେଜ; ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

Fuel Mayday message: ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ Mayday ମେସେଜ୍ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ବିମାନ ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ଥିଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ପାଇଲଟ୍ ଏହି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ୧୦ ଦିନ ବିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରୁ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ Mayday ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୌହାଟିରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E 6764 କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇନ୍ଧନ ନ ଥିବାରୁ ପାଇଲଟ 'ଫୁଏଲ ମେଡେ' ମେସେଜ ଦେବା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଅବତରଣ କରିପାରି ନଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାତି ୮:୧୫ ରେ ବିମାନଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା।

An IndiGo flight 6E 6764 travelling from Guwahati to Chennai on Thursday was forced to divert to Bengaluru after the pilot issued a ‘fuel mayday’ call due to insufficient fuel. The diversion occurred because of congestion at Chennai airport, which prevented the aircraft from…

— ANI (@ANI) June 21, 2025