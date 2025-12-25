Advertisement
Anti Naxal Operation in Odisha: ନକ୍ସଲ ଉତ୍ପାଟନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା, ନିହତ ହେଲେ ଗଣେଶ ଉଇକେ

ଆଜି କନ୍ଧମାଳରେ ଏକ ମିଳିତ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଶୀର୍ଷ ନେତା ଗଣେଶ ଉଇକେଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଣସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଗଣେଶ ଉଇକେ ହେଉଛନ୍ତି ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ । ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଲାଗି ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 25, 2025, 05:51 PM IST

  • ଅଣସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଗଣେଶ ଉଇକେ ହେଉଛନ୍ତି ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ । ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଲାଗି ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରମୁଖ ମାଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

Anti Naxal Operation in Odisha: ନକ୍ସଲ ଉତ୍ପାଟନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା, ନିହତ ହେଲେ ଗଣେଶ ଉଇକେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି କନ୍ଧମାଳରେ ଏକ ମିଳିତ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଶୀର୍ଷ ନେତା ଗଣେଶ ଉଇକେଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଅଣସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଗଣେଶ ଉଇକେ ହେଉଛନ୍ତି ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ । ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଲାଗି ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରମୁଖ ମାଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

ବୁଧବାର ରାତିରେ ବେଲଘର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଗୁମ୍ମା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସିଆରପିଏଫ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏସଓଜି (ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍) ମିଳିତ ଭାବରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ରିଭଲଭର, ଏକ ୩୦୩ ରାଇଫଲ୍ ଏବଂ ଏକ ୱାକି-ଟକି ସେଟ୍ ଜବତ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ, ପ୍ରାୟ ୨୨ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ବହନ କରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

ନିହତ ଗଣେଶ ଉଇକେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ବରଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ମାଓବାଦୀ ଗତିବିଧିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାଓ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଏସ୍‍ଓଜି ଏବଂ ସିଆର୍‍ପିଏଫ୍‍ର ସଠିକ୍ ସମନ୍ୱୟ ରହିଥିଲା। ଗୁମ୍ମା ଜଙ୍ଗଲର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ।

ନିକଟରେ ୨୨ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ଏବେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସହ ହିଂସା କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଛି। ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାିଥିବା ସଂକଳ୍ପର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।

