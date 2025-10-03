Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2945686
Zee OdishaOdisha Trending

ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ: ମୋହନଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଲେ ଅନୁଭବ

ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ନାଁ ନେଇ ବିଜେପି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି ସେହି ଅସ୍ମିତାର ଅଳିନ୍ଦରେ ପ୍ରତାରଣାର ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି।  ନିଜ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ହଲ୍‍ ମାଲିକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:54 AM IST

Trending Photos

ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ: ମୋହନଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଲେ ଅନୁଭବ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ନାଁ ନେଇ ବିଜେପି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି ସେହି ଅସ୍ମିତାର ଅଳିନ୍ଦରେ ପ୍ରତାରଣାର ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି।  ନିଜ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ହଲ୍‍ ମାଲିକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଦର୍ଶକ ଆଣୁଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ହତାଦର କରି ହଲରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉଛି।

ଅନୁଭବ ହେୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାର। ସେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଭାରେ ସାଂସଦ  ପଦ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ ହେତୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଅନୁଭବଙ୍କ ଏ ଟ୍ୱିଟ୍‍ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ‘ ଏହି ଦଶହରା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଳା ଦିବସ’। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କରି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେ କହିଛନ୍ତି।  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦି ଓ ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷର ସିନେମା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ହଲରୁ ବାହାର କରିଦିଆ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଏ ଫିଲ୍ମ ହାଉସଫୁଲ୍‍ ରହୁଥିଲେ ବି ହଲ ମାଲିକ ଏପରି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପରିବାର ପ୍ରତି ସହୃଦୟ ହେବକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଥିଏଟରରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯେମିତି ଚାଲିବ ସେଥିପ୍ରତି ସହାୟ ହେବାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପୂଜା ଏବଂ ରଜ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ଅନେକ ସିନେମା ଏହି ଅବସରରେ ରିଲୁଜ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ପୂଜା ସମୟରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସିନେମା ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିଧିରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ଅଭୀନୀତି ‘ଚାରିଧାମ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଅର୍ଦ୍ଦେନ୍ଦୁ ଅଭିନୀତ ‘ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ’।  ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ନ ରହିବା ପୁଣଣି ଦଶହରା ଦିନ ତାହାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବା ଏକ ଅପମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସିନେମା ପାଇଁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟର ସିନେମା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ ହେଲେ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ହଲରେ ସୌ୍ଥାନୀତ ହୋଇପାରୁ  ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଏବେ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯେଗା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

odisha news headlines today
ଆଜି ଭସାଣୀ ପାଇଁ ପୁଲିସର ବ୍ୟାପକ କଟକଣା ଏବଂ ସକାଳର ଟପ୍‍ ୧୦ ହେଡ୍‍ଲାଇନ୍ସ
Rahul Gandhi
କଲମ୍ବିଆରେ ଏପରି କଣ କହିଦେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ? କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା ବିଜେପି
top 10 news today
ରାତି ସାରା ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା; ଭାରତ ଆସିବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ ଖବର
Odia News
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦଶହରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ
NITI Aayog Internship
ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
;