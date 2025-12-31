SJTA may Get a new Chief administrator soon ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦୋନ୍ନତି, ବଦଳିବେ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ?

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ରାଜ୍ୟ କୃଷି ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି। ନୂଆବର୍ଷର ଉପହାର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପାହ୍ୟା ଅନୁସଦାରେ ତାଙ୍କର ଦରମା ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଏବେ ବଦଳି ନାହିଁ। ପାବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହ ସୁଶିଳ କୁମାର ଲୋହାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଥିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାହ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ବଦଳି ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପାହ୍ୟା ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏହି ପଦବୀ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସୁପର ଟାଇମ୍ ସ୍କେଲ୍ର କମିଶନର ପାହ୍ୟା ଅଧିକାାରୀ ଏହି ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଡ. ପାଢ଼ୀ ଏବେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଡ. ପାଢ଼ୀ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଅପରପକ୍ଷେ ଡ. ପାଢ଼ୀ ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ତୁଲାଇବା ଲାଗି ଏହି ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଡ. ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୧୨ ମସିହାରୁ ୨୦୧୫ ଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟ୍ୟାୟରେ ଡ. ପାଢ଼ୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାରରେ ବିଜେପି ଦେଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶୃତିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦା୍ରୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ୪ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ଏବଂ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏ ଭିତରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୂପାୟନ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଜଗମୋହନ ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଓ ଆସ୍ଥାକୁ ସୁହାଇ ନାହିଁ। ଫଳରେ ତାହା ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲେମ ଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି ମଣତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇ ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଠିକ ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାବା ନେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ବିବାଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅପସାରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସକ ବଦଳିବାର ପରମ୍ପରାରେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ନୂଆ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ।