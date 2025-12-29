Aravalli Hills Issue: ଆରାବଳୀ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖିଲେ ସ୍ଥଗିତ, କହିଲେ...

Advertisement
Dec 29, 2025

Aravalli Issue: ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ମାମଲାରେ ବଡ଼ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖର ନିଜସ୍ୱ ଆଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ(Rajasthan), ହରିୟାଣା ଏବଂ ଗୁଜରାଟକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜେକେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଏଜି ମସିହ ସାମିଲ ଥିଲେ।

୨୦ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ୧୦୦ ମିଟର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲା ୧୯୮୫ ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି। ଗୋଦାବର୍ମନ ଏବଂ ଏମ୍.ସି. ମେହେଟା ମାମଲାରେ ଆରାବଳୀରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି।

ହରିୟାଣାରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ
ନୂତନ ଆଦେଶ ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରାବଳୀ ବର୍ଗରୁ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଖଣି ଖନନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଆରାବଲ୍ଲୀ ପର୍ବତମାଳାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ।

ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି:
ପୂର୍ବରୁ, ହରିୟାଣା ବନ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଆର.ପି. ବଲୱାନ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ନୂତନ ପରିଭାଷାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଦାବର୍ମନ ମାମଲାରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶୁଣାଣି ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ପରେ ହେବ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରାବଳୀରେ ଖଣି ଖନନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ
ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କରି ଆରାବଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଆରାବଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ଏହି ନିରନ୍ତର ପର୍ବତମାଳାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଖଣିକୁ ରୋକିବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

