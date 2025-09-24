PM Memorial E-Auction 2025: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାରକୀ ଇ-ନିଲାମ-୨୦୨୫ରେ ଚମକୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର କଳାକୃତୀ

PM Memorial E-Auction 2025: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଉପହାରକୁ ସ୍ମାରକୀଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ସରକାର ସୁଯୋଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏହି କ୍ରମରେ ନିଲାମ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
PM Memorial E-Auction 2025: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଉପହାରକୁ ସ୍ମାରକୀଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ସରକାର ସୁଯୋଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏହି କ୍ରମରେ ନିଲାମ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୧ଟି କଳାକୃତି ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି।
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାଧା-କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଅନନ୍ୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳାକୃତି ଏହି ନିଲାମରେ ରହିଛି। ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ଶୈଳୀକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ତାଳପତ୍ର କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ପଟି ବା ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଙ୍କିତ। ଏହା ସହ ରହିଛି ରୂପା ତାରକସି ମୟୂର ସ୍ମାରକୀ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାରକସି କାରିଗରୀକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କଳା କାରିଗରିରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଥାଏ।
ପୁଣି ଟସର ସିଲ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନବଗୁଞ୍ଜର ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୌରାଣିକ ନଅ-ତତ୍ୱ ରୂପକୁ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ପ୍ରକୃତି, ପୁରାଣ ଏବଂ ବୟନ କୌଶଳର ମିଶ୍ରଣକୁ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳାକୃତୀ ଆମର ପରିଚୟକୁ ଆପଣାଇବା ଲାଗି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି।
#Odisha’s rich heritage features in the PM Mementos e-Auction 2025
From Pattachitra and silver peacocks to a Tussar silk Navagunjara painting, 21 unique items are open for bidding till 2nd October.
All proceeds from the auction will go to the #NamamiGange Project pic.twitter.com/qN9NGvy6lp
— PIB Bhubaneswar (@PIBodisha) September 24, 2025
ଏ ସୁଯୋଗରେ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବା ଲାଗି ଜନ ସାଧାରଣ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିଲାଗି pmmementos.gov.inକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର ମନ ପସନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟକୁ ଡକାଯାଇପାରିବ। ୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟୀ ନିଲାମରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ‘ନମାମି ଗଙ୍ଗେ’ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର।
୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାରକୀ ଇ-ନିଲାମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ଉପହାର ସ୍ମାରକୀଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା ତଥା ଏହାର ମାଲିକ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏହି ନିଲାମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିତ୍ରକଳା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଜନଜାତି କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉପହାର ସମେତ ୧୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି।