/ମୋଦୀ-ଶାହଙ୍କ ଇଶାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରି ଜେଲ୍ ପଠାଅ : ଗହଲୋତ

Gyanesh Kumar: ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗହଲୋତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗହଲୋତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନିକଟତର।
ଗହଲୋତଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭିତରେ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏସ୍.ଏସ୍. ସାନ୍ଧୁ ଓ ବିବେକ ଯୋଶୀଙ୍କ ଆପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। 'ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍'ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗତ ୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଅତି କମରେ ୧୪ ଥର ଲିଖିତ ଆପତ୍ତି ଦର୍ଜ କରିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ Form 6ରେ Special Intensive Revision ବା SIR ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ନୂଆ ଘୋଷଣା ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସାନ୍ଧୁ ଓ ଯୋଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ, ନିର୍ବାଚନୀ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ବିନା ଆଇନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ Form 6ରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
#WATCH | Former West Bengal CM Mamata Banerjee reacts to Indian Express report on 2 ECs objecting to discrepancies in SIR process.
She says, "This is such a scandalous story. We had never seen this in our lives. This Election Commissioner must be arrested. He has no moral… pic.twitter.com/nExp1JSLxk
— ANI (@ANI) September 23, 2026
ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭୋଟର ତଥ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଭୋଟର ତାଲିକା ପରିଚାଳନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି।
My brother Rahul Gandhi ji has been continuously raising the issue of bias and the injustice being carried out through the EC.
He has highlighted several issues, and now the Election Commissioners themselves have brought these concerns to the attention of Gyanesh Kumar ji.… pic.twitter.com/TdxAa32XVd
— Congress (@INCIndia) September 23, 2026
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ୧୪ଟି ନୋଟ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ତାରିଖ କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆୟୋଗ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ; ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 'ସୁପାରିଶ' ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗତ ଏକ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ହୋଇଥିବା କହିଛି।
ରାଜସ୍ଥାନର ନିକାୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗହଲୋତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରୀ ମେସିନାରୀର ଦୁରୁପଯୋଗ, ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଘୋଡ଼ାବେପାର ଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ବୟାନରେ ରଖିଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିବାଦରେ ଏବେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ, ନୂଆ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଆୟୋଗର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।