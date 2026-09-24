Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /ମୋଦୀ-ଶାହଙ୍କ ଇଶାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରି ଜେଲ୍ ପଠାଅ : ଗହଲୋତ

ମୋଦୀ-ଶାହଙ୍କ ଇଶାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରି ଜେଲ୍ ପଠାଅ : ଗହଲୋତ

ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭୋଟର ତଥ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଭୋଟର ତାଲିକା ପରିଚାଳନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 24, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:05 AM IST
ମୋଦୀ-ଶାହଙ୍କ ଇଶାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରି ଜେଲ୍ ପଠାଅ : ଗହଲୋତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5