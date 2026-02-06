ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୪-୧୫ ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇରେ ପ୍ରାୟ ୫.୦୮ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୪-୧୫ ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇରେ ପ୍ରାୟ ୫.୦୮ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ (୨୦୦୪-୨୦୧୪) ହୋଇଥିବା ୪.୧୧ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ତୁଳନାରେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।
ଚାଲିଛି ବିରାଟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ବର୍ତ୍ତମାନର ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର (୨୦୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୫) ଅନୁଯାୟୀ, ରେଳବାଇରେ ପ୍ରାୟ ୧,୪୩,୦୮୬ ଅଣ-ଗ୍ୟାଜେଟେଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। କେବଳ ୨୦୨୪ ବର୍ଷରେ ହିଁ ସହକାରୀ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (ALP), ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଆର.ପି.ଏଫ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ ପାରାମେଡିକାଲ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ୯୨,୧୧୬ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତାର ଖବର ଆସିନାହିଁ। ୨.୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT) ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ନିଯୁକ୍ତିର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି:
ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ଲାଭ
୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ରେଳବାଇ ଏକ 'ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର' ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୦,୯୭୦ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନଅଟି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ରେଳବାଇର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।