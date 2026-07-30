Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Assam Flood: ଆସାମରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଜାରି, ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୭୮କୁ ବୃଦ୍ଧି, ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ

Assam Flood: ଆସାମରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଜାରି, ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୭୮କୁ ବୃଦ୍ଧି, ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ

ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। କାମରୂପ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଜଳବନ୍ଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଦୁମବାରୀ, ବୋରାଗାଓଁ, ଏକ୍ସେଲକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଞ୍ଚଳ, ଲଚିତ ନଗର, ଜୁ ରୋଡ୍, ରୁକ୍ମିଣୀଗାଓଁ, ଅନିଲ ନଗର, ନବୀନ ନଗର, ସତଗାଓଁ, ବେହେରବାରୀ, ହାଟୀଗାଓଁ, ୱାୟାରଲେସ, ଜୋରାବାଟ ଏବଂ କାମରକୁଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 30, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:10 AM IST
Assam Flood: ଆସାମରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଜାରି, ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୭୮କୁ ବୃଦ୍ଧି, ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କ କମାଲ! ଦିଲୀପ ଗାଭିତଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଗୋଲ୍ଡ...
Commonwealth Games 202640 min ago
2
weather report1 hr ago
3
Odisha newsJul 29
4
CWG 2026Jul 29
5
top 10 news todayJul 29