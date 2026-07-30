/Assam Flood: ଆସାମରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଜାରି, ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୭୮କୁ ବୃଦ୍ଧି, ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ

Assam Flood: ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧୁରିନାହିଁ। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଏବଂ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା କବଳରେ ରହିଛି। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୭୮କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶିବସାଗର, ଚରାଇଦେଓ, ଗୋଲାଘାଟ, ଜୋରହାଟ, ନଗାଓଁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଏବଂ କାମରୂପ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୨୧ଟି ରାଜସ୍ୱ ସର୍କିଲ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୫୫୧ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ମୋଟ ୩,୦୦,୦୩୧ ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
Assam Drowns in Deadly Floods.
41 dead, over 7 lakh people affected as floods swallow 11 districts. Rivers still rising.
Assam is hurting. Homes are gone, lives have been changed forever and even innocent animals have been lost.
Please keep every affected family in your… pic.twitter.com/yAt3PCkyvb
— زماں (@Delhiite_) July 24, 2026
ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। କାମରୂପ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଜଳବନ୍ଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଦୁମବାରୀ, ବୋରାଗାଓଁ, ଏକ୍ସେଲକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଞ୍ଚଳ, ଲଚିତ ନଗର, ଜୁ ରୋଡ୍, ରୁକ୍ମିଣୀଗାଓଁ, ଅନିଲ ନଗର, ନବୀନ ନଗର, ସତଗାଓଁ, ବେହେରବାରୀ, ହାଟୀଗାଓଁ, ୱାୟାରଲେସ, ଜୋରାବାଟ ଏବଂ କାମରକୁଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଜନକ୍ଷତିର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
असम में आई बाढ़ की कुछ भयानक तस्वीरें।#Asam #flood #Asamflood pic.twitter.com/x9QfjVRmTq
— Unfolded By absk (@unfolded_absk) July 28, 2026
ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୨୧,୫୨୩.୦୮ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର କୃଷକଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ କୃଷକମାନେ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏପଟେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆସାମସରକାର ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୩୦ଟି ଟ୍ରକ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।