Assam Govt: ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଛାଡ଼, ଆସାମ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଲଟିମେଟମ୍; ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଏ?

Ultimatum to 15 people: ଆସାମର ନାଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡିବା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ୧୯୯୦ ରୁ ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷରେ ବିଦେଶୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ୧୯୫୦ର ପ୍ରବାସୀ (ଆସାମରୁ ବହିଷ୍କାର) (IEAA) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଗାଓଁ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଡେକା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲପାରାର ମାଟିଆରେ ଏକ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି ଓ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କପ ନିର୍ବାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ବୁଧବାର ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ନାଗାଓଁ ଡିସି ଦେବାଶିଷ ଶର୍ମା ଏହି ୧୫ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଘୋଷଣା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଯେ "ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଘୋଷଣା ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଭାରତ/ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ।"
୧୯୫୦ ଆଇନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ହି ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଆସାମ ଧୁବ୍ରି/ଶ୍ରୀଭୂମି/ଦକ୍ଷିଣ ସାଲମାରା-ମାଙ୍କାଚାର ମାର୍ଗ ଦେଇ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଜକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯିବ। ଏହି ୧୫ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ ମାମଲାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଡିସି ଦେବାଶିଷ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଲୋକମାନେ ଗୌହାଟି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିନଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ।" ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆସାମ କ୍ୟାବିନେଟ ୧୯୫୦ ଆଇନ ପାଇଁ ଏକ SOP ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ଯାହା ସେହି ବର୍ଷଠାରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡିଥିଲା।