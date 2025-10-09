Ayodhya Tragedy: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୫ ମୃତ

Ayodhya Tragedy: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଗଲା ଭାରି ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଏକ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
Ayodhya Tragedy: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାର ପାଗଲା ଭାରି ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏକ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ପୁରକାଲନ୍ଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଘଟିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ଫୋରଣଟି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ କାରଣ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁରକାଲନ୍ଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
VIDEO | Ayodhya: Explosion destroys a house in Pagladhari Village, leaving five dead. Emergency services rushed to the spot.#ayodhya #explosion
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/1VIH7T5a4a
— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2025
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ବାଣ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। ତଥାପି, ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ସଠିକ୍ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାକି ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଗୁଜବକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଗାଁକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି।