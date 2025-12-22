Advertisement
Ayushman Card Updates: ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ୍, ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ 'ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ'..ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଖବର...

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଉତ୍ସ ତଥ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ନଖାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ।

Dec 22, 2025

Ayushman Card Updates: କିଛି ବଡ଼ ରୋଗ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଧନୀଠୁ ଧନୀ ଲୋକ ଲୋକବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଏକ ବରଦାନ, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ₹5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ  ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି କାର୍ଡର ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ? 

ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ?
ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ  ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ସହିତ ସଠିକ୍ ମେଳ ଖାଇବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଉତ୍ସ ତଥ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ନଖାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ୫ଟି ଭୁଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ:
ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନାଁ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ନାଁର ସ୍ପେଲିଂରେ ମେଳ ଖାରଜ ହୋଇପାରେ। ତାରିଖ, ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷରେ ସାମାନ୍ୟ ମେଳ ଖାରଜ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଲିଙ୍ଗ ମେଳ ଖାରଜ ହେଲେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଠିକଣା ଏବଂ ରେକର୍ଡରେ ଥିବା ଠିକଣା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। NHA ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ ରେ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ALSO READ: Bladder Cancer Symptoms: ମୂତ୍ରାଶୟ କର୍କଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ...

ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା:
ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କେବଳ ଏକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଢାଲ। ଏହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଜାର ହଜାର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କର୍କଟ, କିଡନୀ ରୋଗ, ହୃଦରୋଗ, ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡାଏଲିସିସ୍ ଏବଂ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ପାଇଁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ଘରୁ କିପରି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବେ?
ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ କିମ୍ବା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସହଜରେ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଏକ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବେ:

ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ 'ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍' ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଲଗଇନ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, 'ଲାଭକାରୀ' ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପଚା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 'PMJAY' ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରୀ କରି ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଡ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ।

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ସହିତ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

