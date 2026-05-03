Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3202846
Zee OdishaOdisha TrendingBhubaneswar Crime: ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ, ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର

Bhubaneswar Crime: ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ, ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର

Bhubaneswar Crime: ୯ଟା ବାଜି ୩୬ ମିନିଟ୍ ରେ ସେମାନେ କଲେଜରୁ ଏକ ମେସେଜ ପାଇଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ପରିବାର ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ରାତି ୧୦ ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 03, 2026, 04:55 PM IST

Trending Photos

Bhubaneswar Crime: ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ, ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର

Bhubaneswar Crime: ଶନିବାର ରାତିରେ ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବି.ଟେକ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କୁ ବାରିପଦାର ବାସିନ୍ଦା ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଯଦିଓ ପୋଲିସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାରଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ। ଇନଫୋସିଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟା ବାଜି ୩୬ ମିନିଟ୍ ରେ ସେମାନେ କଲେଜରୁ ଏକ ମେସେଜ ପାଇଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ପରିବାର ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ରାତି ୧୦ ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ତଥାପି, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। "ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା, ଏବଂ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ କରାଯାଇ ନଥିଲା? ବୋଲି ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପୂରା ପରିବାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଘଟଣା ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାତିସାରା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି।

Also Read: Odisha Cyclone News: ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା! ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରହିଛି ଅଧିକ ବିପଦ?

Also Read: Navfal Yog: ବୁଧ-ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ, ନବଫଳ ଯୋଗ ଆଣୁଛି ୪ଟି ରାଶି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bhubaneswar Crime
Bhubaneswar Crime: ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ, ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲା ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
IMD Weather update
IMD Weather Update: ବଦଳିଲା ପାଣିପାଗ ମିଜାଜ୍, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଆଇଏମଡି ଜାରି କ
Odisha news
Odisha News: ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲଡ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ ତରଫରୁ ଖଣିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିବସ ପାଳନ... ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର
Entertainment News
ଜୀ ସାର୍ଥକର ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ 'ମୁଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା'ରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ମୋଡ଼