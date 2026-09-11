Vigilance Raid: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ୨ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର୍। ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଅଟକ ରଖିଛି। ପାଖାପାଖି ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମ ଓ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଅଡିଟ୍ କରୁଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାରିପଦାରେ ରାଜ୍ୟ (ST&SC) ବିଭାଗର ଦୁଇଜଣ ଅଡିଟରଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ମୋଟ ୧୪.୩୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦୁଇ ଅଡିଟରଙ୍କୁ ବାରିପଦାର ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ (DWO) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅଡିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ରକ୍ସି ଲେନ୍ରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅଟକାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ (DWO)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍କୋର୍ପିଓରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁଇ ଅଡିଟରଙ୍କ ପାଖରେ ୫୨ଟି ଲଫାଫା ଏବଂ ୨୦ଟି ଖୋଲା ବଣ୍ଡଲରେ ୫,୫୧,୫୧୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ପାଇଥିଲେ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ,ଏହି ଦୁଇ ଅଡିଟରଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ନଗଦ ଅର୍ଥର ଉତ୍ସ ବଖାଣି ପାରି ନଥିଲେ। ବାଧାବିଘ୍ନ ପରେ,ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲ କୋଠରୀରେ ତଲାସୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋଜାଖୋଜି ସମୟରେ,ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଉ ୮,୮୬,୮୩୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅଡିଟର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୁମରୁ ଉଦ୍ଧାର ସହିତ,ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ନଗଦ ୧୪,୩୮,୩୪୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି।ଦୁଇ ଜଣ ଅଡିଟର ଡିଡବ୍ଲୁଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ରହୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏସସି/ଏସଟି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆଶ୍ରମ, ସେବାଶ୍ରମ, ହାଇସ୍କୁଲ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏସଏସଡି ହଷ୍ଟେଲର ଅଡିଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଅଡିଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ସେମାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ସହିତ ବାରିପଦାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ଅଡିଟରମାନେ ଅଡିଟ୍ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତି ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ର ପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ପରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ଅନୁପାତହୀନ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁଇ ଅଡିଟରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।