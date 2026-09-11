Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vigilance Raid:ବାରିପଦାରୁ ୨ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର୍‌ଙ୍କୁ ଧରିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍

Vigilance Raid: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ୨ ଅଡିଟ୍‌ ଅଫିସର୍‌। ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌ । ଅଡିଟ୍‌ ଅଫିସର୍‌ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଅଟକ ରଖିଛି। ପାଖାପାଖି ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମ ଓ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲ୍‌ ଅଡିଟ୍‌ କରୁଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 11, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:47 PM IST
Vigilance Raid:ବାରିପଦାରୁ ୨ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର୍‌ଙ୍କୁ ଧରିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Road Accident: ଅଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର! କାର୍ -ଟ୍ରକ୍ ଧ୍କକା;୮ ମୃତ
2
3
4
5