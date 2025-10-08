Advertisement
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଉଡ଼ିବନି ଡ୍ରୋନ କି ହଟ ଏୟାର ବଲୁନ୍‍, କଟକଣା ଜାରିକଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ଧାକଡ଼ି କରିବା ସହ ଯେମିତି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନହେବ ସେଥିଲାଗି ବାହାର କାରକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଫୁଟେଜ୍‍ ସଂଗ୍

  • ଏବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି େବାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଶା ରଖିଛି। ଏଥିଲାଗି ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଷ୍ଟଲ ଆବଣ୍ଟନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରୁ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ  ହେବ। ଏଥିଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବେଠାରୁ କଟକରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ଧାକଡ଼ି କରିବା ସହ ଯେମିତି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନହେବ ସେଥିଲାଗି ବାହାର କାରକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଫୁଟେଜ୍‍ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଇଥାଆନ୍ତି ଫଟୋ ଗ୍ରାଫର, ୟୁଟ୍ୟୁବର। ହେଲେ ଏହାକୁ ଏବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି  ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଣ ପାଇଲଟ ବିମାନ ବା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ କଟକ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ। ଏହି କଟକଣା ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ। 

ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ଭାବେ ଭାରତ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହ୍ୟ ଆମର ପୂରାତନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ୱିକୃତୀ ଦେଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା ଏକ ବିଶଷଷ ବାଣିଜ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବେ ପରିଚିତ। ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଏଥିଲାଗି ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ପରିବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଥାଏ। 

ଏବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି େବାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଶା ରଖିଛି। ଏଥିଲାଗି ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଷ୍ଟଲ ଆବଣ୍ଟନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରୁ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ  ହେବ। ଏଥିଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବେଠାରୁ କଟକରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏ ମେଳା ଆକାଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନବରହିତ ଯାନ ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନୋ ଡ୍ର୍ରୋନ େଜାନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାରା ଗ୍ଲାଇଡର, ପାର ମୋଟର, ପାଓ୍ୱାର ହାଙ୍ଗ ଗ୍ଲାଇଡର, ମାଇକ୍ରୋ ଲାଇଟଥ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ହଟ ଏୟାର ବଲୁନ, ୟୁଏଭି ତଥା ଡ୍ରୋନର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି। 
ନିକଟ ଅତୀତରେ ପୂଜା ଭସାଣୀକୁ ନେଇ କଟକରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ କଟକରେ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। 

 

