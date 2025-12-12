Bangladeshi infiltration row: ମହୂଆଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକସଭାରେ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ମହୂଆ ମୋଇତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନାଲି କୋଠାରେ ମହୂଆ ସତ୍ୟର ଓଢଣୀକୁ ଉଜାଗର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହୂଆଙ୍କର କିଏ ମୁଖ୍ୟ ମଇତ୍ର ବା ବନ୍ଧୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲା ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଙ୍ଗଳା ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ପିନାକୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଜେଡିର ଲିଗାଲ ସେଲ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ହରଡ଼ଘଣାକୁ ଟାଣିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଯେଉଁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସନ୍ଦେହ। ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ତନାଘନା ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ମହୂଆ ମୈତ୍ର ସଂସଦରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ସୋଶାଲ୍ ମିଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିଙ୍କୁ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଲଗାତାର ଭାବେ ୪ଟି ଟ୍ୱିଟ କରି ସେ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଡିଜି ପୁଲିସଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।
ଡିସେମ୍ବର ୮ ତାରିଖ ଦିନର ଏକ ଟ୍ୱିଟରେ ମହୂଆ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ୪ ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀ କହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବଙ୍ଗଳା କହୁଥିବାରୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷୟା, ମାଳି, ପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବଙ୍ଗୀୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମହୂଆ।
ଏହାର ଏହାର ୫ ଦିନ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ମାମଲା ‘ଶେଖ ଅବଦୁସ ସଲାମ ବନାମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର’ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ୯ ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ମୁଖ୍ୟବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଏହି ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାମଲାର ଓକିଲ ରହିଛନ୍ତି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। କିଛିଦିନ ତଳେ ପିନାକୀ ମହୂଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିନାକୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ଭାବେ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମିଲନ କାନୁନଗୋ। ମିଲନ ହେୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଆଇନଜୀବୀ ଫୋରମର ପ୍ରମୁଖ ନେତା। ସେହିପରି ପିନାକୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଓ ନେତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଏମ୍ସିର ଏହି ମାମଲାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ବିଜେଡି ଆଇନଜୀବୀ। ଏହା ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ବିଜେଡି ଟିଏମ୍ସି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛି କି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ସନ୍ଦେହୀଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଗାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖାଇ ନପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରରେ ରଖାଯାଇ ତାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ୩୧ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର ଖୋଳଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରହଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସହାୟତାରେ ରାଜ୍ୟରୁ ୪୯ ଜଣଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ୩୭୪୦ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।