SIR ଫର୍ମ ପୂରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଗିରଫ୍

Bangladeshi national arrested: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗଲି ଜିଲ୍ଲାର ଡାନକୁନି ସହରରେ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିବା ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସମୀକ୍ଷା (SIR) ଗଣନା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ଗିରଫ୍ ହୋଇଥିବା ନଦୀମ ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋବ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ରବିନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ କୋଲକାତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଡାନକୁନିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ-ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO)ଙ୍କଠାରୁ ନଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ମୋହସିନ ଖାନଙ୍କ ଗଣନା ଫର୍ମ ପାଇବା ପରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ।
ଯଦିଓ ମାଥୁର ଡାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୨୦ ର ମୋହସିନ ଖାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିବରଣୀ ଦେଖି ଠକକୁ ଧରି ଡାନକୁନି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନଦୀମ ସର୍ଦ୍ଦାର ଏବଂ ରବିନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମପୁର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା।
ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସାକେତ ଗୋଖଲେ ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ "ରହସ୍ୟମୟ" କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା SIR ପାଇଁ AI ବ୍ୟବହାର କରିବ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ TMC ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଗୋଖଲେ କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରହସ୍ୟମୟ 'AI ଆପ୍'... ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବଙ୍ଗଳାରେ SIR ସମୟରେ ଏକ 'AI ଆପ୍' ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏହି ଆପ୍ କିଏ ବିକଶିତ କରିଛି କିମ୍ବା ଏହା କିପରି କାମ କରେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ।"