Bank Holiday: ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ୨୧ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଟି ତାଲିକା

October Bank Holidays 2025: ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ୨୧ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦଶହରା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଦୀପାବଳି, ଛଠ ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଭାଇ ଦୂଜ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ୨ ଅକ୍ଟୋବର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅସୁବିଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ କାରବାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଛୁଟି ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ।
- ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ (ବୁଧବାର): ତ୍ରିପୁରା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡୁ, ସିକ୍କିମ୍, ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ଦଶହରା, ଆୟୁଧ ପୂଜା ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ (ଗୁରୁବାର): ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ରହିବ। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୩ ଏବଂ ୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫: ଦୁର୍ଗା ପୂଜା (ଦାସିନ୍) ଯୋଗୁଁ କେବଳ ସିକ୍କିମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୫ ଅକ୍ଟୋବର: ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫: ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଯୋଗୁଁ ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫: ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକି ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫: କରୱା ଚୌଥ ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୧୧ ଅକ୍ଟୋବର - ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୧୨ ଅକ୍ଟୋବର - ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫: କଟି ବିହୁ ଅବସରରେ ଆସାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର - ରବିବାର ଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫: ଏହି ଦିନ ଦୀପାବଳି, ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ କାଳୀ ପୂଜା ପଡୁଛି। ତ୍ରିପୁରା, ଗୁଜରାଟ, ମିଜୋରାମ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଆସାମ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୋଆ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମେଘାଳୟ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫: ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କାରଣରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡି଼ଶା, ସିକ୍କିମ, ମଣିପୁର, ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫: ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସିକ୍କିମ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ ଦୀପାବଳି, ବିକ୍ରମ ସମ୍ୱତ ନୂଆ ବର୍ଷ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କାରଣରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫: ଗୁଜୁରାଟ, ସିକ୍କିମ, ମଣିପୁର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୋଇ ଦୋଜ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଜୟନ୍ତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଭଟ୍ରି ଦ୍ୱିତିଆ, ଏବଂ ନିଙ୍ଗୋଲ ଚକୋବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ : ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫: ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫: ଛଟ ପୂଜା (ସନ୍ଧ୍ୟାର ନୈବେଦ୍ୟ) ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫: ଛଟ ପୂଜା (ସକାଳର ନୈବେଦ୍ୟ) ଯୋଗୁଁ ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫: ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜୁରାଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଭାରତର ସମସ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଏବଂ ଅଣ-ସୂଚିତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରରେ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶନିବାର (ଯଦି ଥାଏ) ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ।
୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ଛୁଟି ରହିବ। ତେଣୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତଥାପି ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ସେବା ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।