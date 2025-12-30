Advertisement
Bank Holidays January 2026 List:ଜାନୁଆରୀରେ ୧୬ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ରହିବ ବନ୍ଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପଡୁଛି ଛୁଟି?

Bank Holidays January 2026 List: ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷ ୨୦୨୬, ବିଦାୟ ନେବ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ। ତେବେ, ୨୦୨୬, ଜାନୁଆରୀରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଛୁଟି ରହିବ। ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଏ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 30, 2025, 05:17 PM IST

Bank Holidays January 2026 List: ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷ ୨୦୨୬, ବିଦାୟ ନେବ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ। ତେବେ, ୨୦୨୬, ଜାନୁଆରୀରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଛୁଟି ରହିବ। ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ମୋଟ ୧୬ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ। ଏହି ଛୁଟି ସାରା ଦେଶରେ ସମାନ୍ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଛୁଟି ଭିନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଆରବିଆଇ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ, ଶ୍ରୀଘ୍ର ସାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେଇଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଛୁଟି କେତେ ଦିନ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପଡିବା ସହ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏ-ହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନବବର୍ଷ , ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ, ବିହୁ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଏହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଲଗାତାର ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ପ୍ରତି ରବିବାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା....

ଜାନୁଆରୀ ୧- ନୂଆ ବର୍ଷ /ଗାନ୍-ନାଗାଇ (ଆଇଜାୱଲ୍, ଚେନ୍ନାଇ, ଗାଙ୍ଗଟକ୍, ଇମ୍ଫାଲ, ଇଟାନଗର, କୋହିମା, କୋଲକାତା, ଏବଂ ଶିଲଙ୍ଗରେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। )

ଜାନୁଆରୀ ୨ -ନୂତନ ବର୍ଷର ଉତ୍ସବ / ମନନାମ୍ ଜୟନ୍ତୀ(Mannam Jayanti) (ଆଇଜାୱଲ୍, କୋଚି, ଏବଂ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଏହି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ।)

ଜାନୁଆରୀ ୩ :: ହଜରତ ଅଲିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ (କାନପୁର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଛୁଟି ରହିବ। ।

ଜାନୁଆରୀ ୧୨: ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ (କୋଲକାତାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। ) ।

ଜାନୁଆରୀ ୧୪: ମାକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି / ମାଗ ବିହୁ (ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୌହାଟି, ଏବଂ ଇଟାନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। )।

ଜାନୁଆରୀ ୧୫: ଉତ୍କଳ ପୁଣିଆକାଲ / ପୋଙ୍ଗଲ / ମାଘେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି (ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ, ଗାଙ୍ଗଟୋକ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଏବଂ ବିଜୟୱାଡା ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ।) |

ଜାନୁଆରୀ ୧୬: ଥିରୁଭାଲୁଭର୍ ଦିନ (ଚେନ୍ନାଇରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଛୁଟି ରହିବ। )।

ଜାନୁଆରୀ ୧୭: ଉଜାଭର୍ ଥିରୁନାଲ୍ (ଚେନ୍ନାଇରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଛୁଟି ରହିବ।) ।

ଜାନୁଆରୀ ୨୩: ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ / ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା / ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ (ଏହି ଛୁଟି ଅଗରତାଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ।)

ଜାନୁଆରୀ ୨୬: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ (ଏହି ଛୁଟି ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯିବ)।

ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ବିଶେଷ ଛୁଟିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ୪ଟି ରବିବାର ଓ ୨ଟି ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଛୁଟି ରହିବ। ପ୍ରତି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। UPI, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଭଳି ସେବାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଟଙ୍କା କାରବାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। 

 

Narmada Behera

