Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Bank Open Today: ରବିବାରରେ ବି ଆଜି ଖୋଲା ରହିଛି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍,ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ତିନିଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ

Bank Open Today: ରବିବାରରେ ବି ଆଜି ଖୋଲା ରହିଛି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍,ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ତିନିଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ

Bank Open Today: ଆଜି ରବିବାର, ସାଧାରଣତଃ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ହେତୁ ରବିବାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ,କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 27, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 08:46 AM IST
Bank Open Today: ରବିବାରରେ ବି ଆଜି ଖୋଲା ରହିଛି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍,ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ତିନିଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today:ଛୁଟି ଦିନରେ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ରେଟ୍ ....
2
3
4
5