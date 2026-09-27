/Bank Open Today: ରବିବାରରେ ବି ଆଜି ଖୋଲା ରହିଛି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍,ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ତିନିଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ

Bank Open Today: ଆଜି ରବିବାର, ସାଧାରଣତଃ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ହେତୁ ରବିବାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ,କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ,ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଖୋଲା ରହିବ। ତଥାପି, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ରବିବାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଶାଖାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି କି ନାହିଁ।
ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ (RRB) ଆଜି ଖୋଲା ରହିବ। RBI ଅନୁମୋଦନ ପରେ, ATM କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କରେନ୍ସି ଚେଷ୍ଟ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନଗଦ ଜମା କରିବାକୁ, ଚେକ୍ ଜମା କରିବାକୁ, KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଶାଖାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ତିନି ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସୋମବାରରୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ନଗଦ ଜମା ଏବଂ ଉଠାଣ, ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ପାସବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍, ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭଳି ଅନେକ ଶାଖା-ଭିତ୍ତିକ କାରବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ:
ଘରୋଇ ଏବଂ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମଘଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି ଖୋଲା ରହିବ। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, କୋଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଡସଇଣ୍ଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ ସମସ୍ତ (ATM) କାରବାର ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛି। SBI କହିଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ATMରେ କରାଯାଇଥିବା କାରବାର ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ।
ତିନି ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ UPI, IMPS, RTGS ଏବଂ NEFT ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ, ଯାହା ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାରରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ।