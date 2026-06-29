Bank Holiday Alert: ଜୁଲାଇରେ ୧୨ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ! ଆଗୁଆ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ...

Bank Holiday Alert: ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ତେବେ ଏବେଠାରୁ ଯୋଜନା କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୨ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏହି ଛୁଟି ମଧ୍ୟରେ ୪ଟି ରବିବାର, ୨ଟି ଶନିବାର (ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ) ସହ ୬ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ବିଶେଷ ଦିବସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁଲାଇ ୬ରେ ମିଜୋରାମରେ MHIP Day, ଜୁଲାଇ ୯ରେ ମେଘାଳୟରେ Beh Deinkhlam, ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ ୧୭ରେ ମଣିପୁର, ଜୁଲାଇ ୧୮ରେ ସିକ୍କିମ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୨୨ରେ ତ୍ରିପୁରା ଓ ମେଘାଳୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି କାରବାର ହେବ ନାହିଁ।
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାବେ ୫, ୧୨, ୧୯ ଓ ୨୬ ଜୁଲାଇ ରବିବାର ଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ୧୧ ଜୁଲାଇ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର) ଏବଂ ୨୫ ଜୁଲାଇ (ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର) ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ।
ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, UPI ଏବଂ ATM ସେବା ପୂର୍ବଭଳି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା, ବିଲ୍ ପୈଠ, ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଛୁଟି ରାଜ୍ୟଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଶାଖା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟରେ ଛୁଟି ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଉଚିତ।