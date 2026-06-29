Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bank Holiday Alert: ଜୁଲାଇରେ ୧୨ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ! ଆଗୁଆ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ...

ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ତେବେ ଏବେଠାରୁ ଯୋଜନା କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ପକ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 29, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:59 AM IST
Bank Holiday Alert: ଜୁଲାଇରେ ୧୨ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ! ଆଗୁଆ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦାମରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ! ଯୁଦ୍ଧ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରୁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ତେଲ
Crude Oil price50 min ago
2
imd rain alert2 hrs ago
3
top 10 news todayJun 28
4
lightning strikeJun 28
5
Odia NewsJun 28