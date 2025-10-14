Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2960645
Zee OdishaOdisha Trending

ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା: ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଲାଗି ତତ୍ପର ହେଲା ପ୍ରଶାସନ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ୭୮ ତମ ଆୟୋଜନ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।  ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ସବକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା, ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:08 AM IST
  • ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରଗଡ଼ ସହର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୌରାଣିକ ନଗରୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କଳାକାର ମାନେ ସହରକୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରି ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଏବଂ କଂସ ବଧ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଂସ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ। କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷରା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା କିଛିଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ  ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 

Trending Photos

ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା: ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଲାଗି ତତ୍ପର ହେଲା ପ୍ରଶାସନ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ୭୮ ତମ ଆୟୋଜନ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।  ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ସବକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା, ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱରୋପ କରିଛି। 

ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରଗଡ଼ ସହର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୌରାଣିକ ନଗରୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କଳାକାର ମାନେ ସହରକୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରି ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଏବଂ କଂସ ବଧ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଂସ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ। କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷରା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା କିଛିଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ  ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 

ଲ୍ଲାପାଳ  ତଥା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ବରଗଡ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅତାବିରା ବିଧାୟକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦ, ପଦମପୁର ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା ସିଂହ ବାରିହା, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା କଳ୍ପନା ମାଝି ଏବଂ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର  ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ୍ୱର ସତପଥୀଙ୍କ ସମେତ ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ କହି ଥିଲେ ଯେ, ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଭାବେ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତିକ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମନ୍ୱିତ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଧନୁଯାତ୍ରାର ଐତିହ୍ୟ, ଗୌରବ ଓ ମହିମାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା।

ମହୋତ୍ସବର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ଯଥା- ଗତ ବର୍ଷର ଆୟବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଧିକରଣ, କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ପଚ୍ଛତା ଓ ନିର୍ପେକ୍ଷତା, ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଚୟନ,ଦାୟିତ୍ୱ ବିଭାଜନ,କମିଟି ଅନୁଯାଇ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟସଂଚାଳନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି।

 

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

baragarh dhanuyatra
ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା: ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଲାଗି ତତ୍ପର ହେଲା ପ୍ରଶାସନ
Higher Education Odisha
୯ କଲେଜ ଓ ୨ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟଳୟକୁ ସାଢ଼େ ତିନି କୋଟି ସହାୟତା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
CM Majhi
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ପୀଡିତା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସହିତ ଫୋନ୍ ରେ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha government
ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍‌ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା SOP
Rahul Gandhi
IPS ୱାଇ ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯିବେ