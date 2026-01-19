Odisha News:ପୋଲିସର ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳା ଗୁରୁତର

(ଅଜୟ ନାଥ, ବରଗଡ)Odisha News: ପୋଲିସ୍ ର ଦାଦାଗିରି!ନିରିହ ଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଝିଲେ ଖାକି ପିନ୍ଧାବାବୁ। ଏ-ଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭେଡେନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଭେଡେନ ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
(ଅଜୟ ନାଥ, ବରଗଡ)Odisha News: ପୋଲିସ୍ ର ଦାଦାଗିରି!ନିରିହ ଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଝିଲେ ଖାକି ପିନ୍ଧାବାବୁ। ଏ-ଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭେଡେନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଭେଡେନ ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ଭେଡେନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଭେଡେନ ରାମଲୀଳା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଜଣେ ମହିଳା ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ପୋଲିସର ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହେବାରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଉପରା ବାଜିଥିଲା ପୋଲିସ୍ ର ଲାଠିମାଡ଼ । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ତରେ ଲାଠି ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଉଛି। ପରେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବେହୋସ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ମହିଳା।
ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ପରେ,ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭେଡେନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବୁର୍ଲା କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ୍ ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ,ଭେଡେନ ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଠିଆପାଲିର ଗହକି ସୁହୁଲା ବୟସ (୬୫ ବର୍ଷ) ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭେଡେନ୍ ଠାରେ ଆଜକୁ ୧୦ ଦିନ ହେବ ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ନବମ ଦିନରେ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲଭିା। ଭିଡ଼ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପୋଲିସ ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି କାହିଁକି ପୋଲିସ ଲାଠି ଚାଳନା କରିଥିଲା ତାହା ବର୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି|ଏହି ଲାଠି ଚାର୍ଜ ଫଳରେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ,ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ବୟାନ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣା ବାବଦରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।