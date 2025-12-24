Bay Leaf Tea: ଶୀତଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ତେଜପତ୍ର ଚା',ପାଖମାଡ଼ିବନି ଏହି ୭ରୋଗ!

Advertisement
Bay Leaf Tea:  ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ସକାଳ ଚା'ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହେଲେ, ଖାଲି ପେଟର ଚା' ପିଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରଣ ବୋଲି ଅନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଜପତ୍ର ଚା'ରେ  ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତେଜପତ୍ର ଚା' ପିଇବା ଦ୍ବାରା କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ।...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:04 PM IST

Bay Leaf Tea:  ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ସକାଳ ଚା'ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହେଲେ, ଖାଲି ପେଟର ଚା' ପିଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରଣ ବୋଲି ଅନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।  ଚା' ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ମସଲା ଚା', କ୍ଷୀରଚା', ଲେମ୍ବୁ ଚା', ଏବଂ ସବୁଜ ଚା'। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ତେଜପତ୍ର ଚା' ପିଇଛନ୍ତି କି? ଶୀତଦିନେ ତେଜପତ୍ର ଚା' ପିଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟପକ୍ଷେ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଜପତ୍ର ଚା ଏକ ହର୍ବାଲ ଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନିଦ୍ରା ଭଳି ଅନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରେ।  ତେଜପତ୍ର ଚା'ରେ  ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତେଜପତ୍ର ଚା' ପିଇବା ଦ୍ବାରା କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ।...

ତେଜପତ୍ର ଚା'ପିଇବାର ଲାଭ:

୧. ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଚା':ତେଜପତ୍ର ଚା' ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଅଂଶ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରେ, ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗିବାକୁ ରୋକେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବି ଜାଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

୨. ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ : ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାସ୍, ଫୁଲିବା, ବଦହଜମୀ କିମ୍ବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚା' ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାମବାଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ପାଚନ ଏନଜାଇମକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ ଏବଂ ପେଟ ଦରଜ କମ୍ କରେ। 

୩. ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ତେଜପତ୍ର ଚା' ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନ୍ ସ୍ତରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ଟାଇପ୍-୨ ମଧୁମେହ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ। କାରଣ ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

୪. ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ: ତେଜପତ୍ର ଚାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁଟିନ୍ ଏବଂ କାଫିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭଳି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟ ଧମନୀକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଏ।

୬. ଚାପ ଏବଂ ନିଦ୍ରାରୁ ମୁକ୍ତି:ତେଜପତ୍ରରେ ଲିନାଲୁଲ୍ ଥାଏ। ଯାହା ଚାପ ହରମୋନର ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ରାତିରେ ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନିଦ୍ରା ଦୂର ହୁଏ।

୭. ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ : ତେଜପତ୍ର ଚା' ରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଓ ଏ ରେ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ଅଛି। ଏହା ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ବରରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

(Disclaimer: ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ରୋଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏପରି କୌଣସି ଦାବିର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।)

